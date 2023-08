Antonio Obrador, impulsor del Festival Cap Rocat: «Todavía confiamos en que el Govern entrante nos dé una ayuda»

Antonio Obrador vive estos días con los nervios de última hora antes de que el próximo viernes comience el Festival Cap Rocat (4, 5 y 6 de agosto), en el hotel de mismo nombre en Cala Blava, que por primera vez se celebrará a lo largo de tres días y que él ha impulsado, como amante de la música clásica. Cuenta con la dirección artística de Ilias Tzempetonidis y ha programado a Michael Fabiano, Elina Garanča, Pretty Yende, Nadine Sierra y Arcadi Volodos, entre otros.

¿Cómo ha surgido este festival de tres días en Cap Rocat?

El Festival de Música Cap Rocat está orientado principalmente a los mallorquines. Era un deseo desde hace muchos años. He tenido la suerte de haber podido ir muchos años al festival de Salzburgo, en Austria, que es extraordinario, y también al de Verona... Este sueño se convirtió en realidad a partir de una conversación con Pablo Mielgo, director de la Simfònica, quien me dijo que si pudiera contar mi sueño a Ilias Tzempetonidis, que es el actual director artístico de Cap Rocat, él era la persona capacitada para crear un festival. Vino Ilias a Mallorca, nos vimos en Cap Rocat, se enamoró de mi proyecto, afortunadamente, y tenemos una suerte extraordinaria, porque es el mejor director artístico que podemos tener.

¿Qué público esperan tener?

El primer deseo era que Cap Rocat fuera para los mallorquines, pero tenemos que ser realistas, en Mallorca no tenemos todavía público ni cultura para ir tres días seguidos a un festival. Por tanto, tenemos que recurrir a extranjeros. Cuando tu traes a gente de la lírica tan importante como la que tenemos este año, cada uno de ellos tiene seguidores y ya tienes un mínimo de clientela que va donde van ellos. Y por otro lado, teniendo en cuenta que somos conscientes de que queremos transformar el turismo, de menos cantidad y más calidad, es interesante hacer publicidad y conseguir turismo de gran calidad, que venga aquí por la cultura, no solo por el sol y playa, sino por la música. Estudiando la lista de asistentes, hay muchísimos extranjeros, alojados en hoteles, y residentes.

Tienen la experiencia de los conciertos que organizaban.

Ir a un festival es una afición. Buscar un hotel en Mallorca para 4 o 5 días para ir cada día a una experiencia lírica de este nivel, tienes que ser un gran aficionado y te tienes que gustar muchísimo la música. Por eso es muy importante que tengamos figuras de primer nivel mundial, porque la gente lo valore. La idea del festival también es acercar la música a nuevas generaciones de mallorquines. El día 5, Elina Garanča dará clases magistrales gratuitas, a las que ya se han apuntado unos 45 jóvenes.

¿Cómo se sustenta esta edición el festival? ¿Es necesaria la ayuda pública?

La ayuda pública es fundamental. Este año estamos en crisis total y absoluta porque ha habido cambios de gobierno que no nos ha permitido concretar. Un festival de esta categoría, con todas las entradas vendidas, lo máximo que consigues es una cuarta parte del coste. Por tanto, necesitamos sin falta ayudas, como pasa en Salzburgo, en Verona, todos los festivales de un cierto nivel tienen apoyo del gobierno local, de ayuntamientos, de entidades culturales y fundaciones... Este año, con las elecciones, no hemos podido tener los interlocutores que hubiéramos deseado tener y estamos francamente preocupados. Tenemos patrocinadores, muchos extranjeros, porque hay más costumbre en el extranjero, a los mallorquines les cuesta mucho entender que hay que ayudar a la cultura. Estamos a la caza y captura.

Supongo que se pondrán a trabajar para conseguir apoyo para la siguiente edición cuanto antes.

Sin duda, y todavía confiamos en que el Govern entrante nos dé una ayuda, porque la necesitamos.

¿Considera que este festival puede estar entre los de primer nivel?

Sí. De todas maneras, siempre busco la excelencia, si no, no me interesa. Lo importante no es el llegar, es buscarlo, la perfección no existe, pero al menos tienes que ser ambicioso en ese sentido.