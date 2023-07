En plena dictadura de las redes sociales, en plena pandemia de likes, Melendi despunta con su diagnóstico: la Tierra sufre de humanidad y necesita urgente de una medicina. Ayer por la noche fue la música, fuera de las pantallas y sus viralidades. La música de ‘Likes y cicatrices’, el último álbum del asturiano, y de las últimas décadas, que ahora está girando por el país con el tour ‘Curando cicatrices’.

Melendi agotó ayer las entradas para su concierto dentro del marco de Es Jardí, en el recinto del Mallorca Live en Calvià. Un espectáculo punzante y desenlatado, no apto para los que sufren de pulgar cansado.

Durante la noche se repasaron algunos de los éxitos del cantante como Un violinista en el tejado o Caminando por la vida. El público sin duda quedó Tocado y hundido tras dos horas de energía y letras que han narrado la historia de la música en nuestro país.

«Perdonen si hablo entrecortado, soy fumador y todavía no lo he dejado. Esta canción es importante para mí porque es obra de una mujer que pasó por mi vida hace unos años, ella falleció en 2017 y la llevo dentro del corazón. Una de las muchas cosas que me enseñó a buscar dentro de mi y dejar de culpar a las cosas de fuera. Esta carta es una carta de despedida a esa personalidad que tenía y tuve que dejar. Es una carta sin remitente», compartió el asturiano con el público para presentar el tema Sin remitente.

La familia Nadal no se quiso perder la velada, después de que el asturiano pasara la tarde con el tenista en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy.

Y hubo Lágrimas desordenadas, Autofotos y ritmos habaneros. Con las cuerdas inconfundibles de la guitarra de Jose De Castro, Melendi se coronó anoche en Es Jardí.