Solidaritat nòrdica

Nascut a Skui (Noruega), el compositor de quaranta-cinc anys Ola Gjeilo és un dels més importants de la seva generació i tal vegada el número u dels músics contemporanis pel que fa al nombre d’interpretacions, ja que arreu, arreu podem veure alguna obra seva en les programacions de música vocal.

Gjeilo viu en els Estats Units i des d’allà ha desenvolupat un estil propi, qualificat sovint de molt cinematogràfic, perquè algunes de les seves obres demanen imatges.

Es va iniciar en la formació musical al seu país a través de la música electrònica feta per sintetitzador, tot i que, una vegada a la Juilliard School de Nova York, va ampliar coneixements que l’han portat on és ara: nom imprescindible de la música actual.

Avui horabaixa i a la seu del Conservatori de Palma (20.30h), Studium Aureu ens proposa un concert monogràfic Gjeilo, amb partitures per a quartet de corda, piano i veus.

En el programa, entre d’altres: The Rose, Reflections, Madison i Dark & Luminous Night of the soul, per a cor, quartet de corda i piano. Una delícia.

La recaptació que produirà el concert anirà destinada a la Fundació Montisión Solidària i Associació Amics de Tilloli.