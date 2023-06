MÚSICA PEL DIA DE LA MÚSICA

Avui, 21 de juny, és el Dia Europeu de la Música, una celebració l’objectiu de la qual és fer que els intèrprets surtin al carrer i s’acostin al públic, de tal manera que fins i tot els qui mai no van a concerts es topin amb els artistes. Si la muntanya no va a Mahoma... El bessó de convertir el solstici d’estiu en una festa dels sons el va posar el músic nord-americà Joel Cohen l’any 1976. Fou ell qui proposà que a Tolosa de Llenguadoc els instrumentistes i cantants sortissin al carrer per animar les places i mercats. Anys més tard, el músic, gestor i periodista francès Maurice Fleuret va consolidar el fet amb la inclusió de formacions més grans, incloses les de música clàssica.

Ara bé, l’oficialitat va arribar l’any 1982 a França i tres anys després, el 1985, a tota Europa a través de la Unió Europea, coincidint amb l’Any Europeu de la Música que es va celebrar per recordar els tres-cents anys del naixement de Bach i Haendel, entre altres músics barrocs.

I ja que hem esmentat Haendel, què millor que recomanar escoltar una composició seva algun horabaixa d’estiu? Ens referim a la coneguda com a Música Aquàtica, escrita per acompanyar un passeig reial pel riu Tàmesi el juliol de 1717. Sí, el rei George I comanà al compositor més famós d’Anglaterra (tot i que era alemany) una peça musical que servís de banda sonora a un viatge en barca que començà al voltant de les vuit del vespre i va durar unes hores. La família del rei anava en una barca i al seu costat una altra amb l’orquestra dirigida pel compositor. Una orquestra formada majoritàriament per instrumentistes de vent, ja que a l’aire lliure i en moviment, els violins i les violes sonaven molt fluix.

Ara bé i perquè no només de Haendel viu l’estiu, hi ha altres músiques que bé poden servir de companyia qualsevol horabaixa de calor. Així tenim, com és natural, L’Estiu de Vivaldi, la Sisena Simfonia de Beethoven en la qual el compositor ens explica amb música una tempesta estiuenca o també el Summertime de Gershwin, una cançó de bressol inclosa dins l’òpera Porgy and Bess.

Però també podem anar a la part de l’oratori Les Estacions de Haydn dedicada a l’estiu o a la manera que té Txaikovski de retratar aquest estació a la seva obra per a piano Les Estacions i més en concret la part titulada Barcarola.

I no podem deixar d’esmentar la música incidental que sobre El Somni d’una nit d’estiu de Shakesperare va compondre Mendelssohn o els dotze minuts que dura la Summer Music que Samuel Barber va escriure per un quintet de vent fusta (fagot, clarinet, flauta, trompa i oboè).

Amb tot aquest material no ens manca més que dir: Bona diada i Molts d’anys!