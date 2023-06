Dezcallar: «Temo que haya un error de cálculo y la guerra de Ucrania se extienda»

La deriva que adopte la guerra de Ucrania es uno de los problemas geoestratégicos que preocupan en la actualidad a la comunidad internacional y nada mejor que el análisis de un diplomático y exdirector del CNI Jorge Dezcallar para entender el momento en que nos encontramos: «Temo que se produzca un error de cálculo y la guerra se extienda. Por ejemplo que uno de los misiles hipersónicos que se están utilizando caiga en un mal lugar». Ante esta situación, Dezcallar pronostica «un conflicto largo que pueda acabar con un armisticio como Corea».

El diplomático planteó este vaticinio durante la presentación ayer en el club Diario de Mallorca de su última novela Operación Falsa Bandera protagonizada por Asís García Fernández, el «espía accidental» de su primera incursión en la ficción, ahora inmerso en una misión de máxima actualidad: Del Kremlin a Tinduf con el trasfondo de los entresijos diplomáticos entre Moscú y Kiev.

El experto en relaciones internacionales intervino acompañado por el exdirector del Club Diario de Mallorca, Miguel Borrás, ante un numeroso público que siguió atentamente las explicaciones de Dezcallar sobre las claves de la geopolítica.

Esfuerzos diplomáticos

Tal como aseguró el diplomático, este nuevo libro «es pura ficción con un trasfondo real» como el conflicto ucraniano y la pugna magrebí por la hegemonía entre Marruecos y Argelia. La trama se mueve entre los servicios de inteligencia y los espías y sirvió al escritor para repasar su visión experta sobre el panorama mundial desde Ucrania pasando por el Sahara, la figura del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump y el auge de la ultraderecha.

El hecho de haber dirigido el Servicio de Inteligencia español, el CNI, permitió a Dezcallar concluir que los esfuerzos diplomáticos para parar la guerra de Ucrania no darán fruto «mientras las dos partes piensen que pueden ganar y no hagan concesiones». En este sentido, recordó que la ayuda que la OTAN concede a Kiev «vulnera el Tratado de No Beligerancia». «Todas las guerras acaban en una negociación pero el conflicto aleja cada vez más a Rusia de Europa», sostuvo mientras recordó que los rusos ven a Occidente con recelo. «Están acostumbrados a soportar regímenes duros y han pasado del zarismo al comunismo sin democracia». Además, argumentó que la guerra comienza cuando fallan los servicios de inteligencia.

El conflicto del Sahara también estuvo presente en la intervención del diplomático. La trama de su nueva novela se desarrolla con el punto de partida del intento del Kremlin de crear un nuevo conflicto entre Marruecos y Argelia que distraiga la atención sobre la guerra de Ucrania. «No entiendo la decisión del Gobierno de Sánchez de posicionarse al lado de Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental. Se ha hecho mal y no se ha explicado», mantuvo.

El acto de presentación de la reciente novela del escritor finalizó con una advertencia sobre el auge que está experimentando la ultraderecha: «Está derivando en una polarización política y explica fenómenos como el creciente apoyo a Trump o la reciente victoria del conservadurismo en España».