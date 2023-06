Alrededor de 200 escolares de quinto y sexto de Primaria de los centros educativos del CEIP El Terreno, CEIP La Soledat, CEIP Sant Felipe Neri y CEIP-ESO Gabriel Vallseca han participado este viernes, 9 de junio, en un proyecto colaborativo, dirigido por los artistas del colectivo internacional Food of War, Omar Castañeda, Rafael Clemente, Andreina Fuentes, Luisa Fernanda y Hernán Barros. Se trata de una performance titulada Breaking ties, que trabaja con la mirada puesta en sensibilizar acerca de la compleja problemática que implica la migración, según ha informado la escuela universitaria Adema, organizadora de esta actividad y de la II Art Week, la Semana Internacional de la Docencia y la Investigación en Bellas Artes.

Para conseguir despertar la sensibilidad de los estudiantes, los artistas han usado una patera que ha transportado a personas desde el norte de África a Mallorca y la han habilitado para escribir sobre ella. Los artistas han motivado a los estudiantes a poner mensajes acerca de la identidad y la migración no solo en la embarcación sino también sobre réplicas realizadas de menor tamaño. También, han realizado moldes de los pies de los estudiantes como parte de piezas de arte pequeñas para utilizarlas como utensilios de mesa.

Según Omar Castañeda y Rafael Clemente, "toda la performance ha sido muy enriquecedora tratando un tema tan complejo, difícil y sensible como es la inmigración en un contexto actual en el que los estereotipos sobre las personas migrantes se incrementan en la sociedad. A través de la mirada de los niños hemos podido trabajar las diferencias sociales desde un punto de vista más cercano, utilizando el arte como herramienta para demostrar que mediante el diálogo se puede crear conexiones de igual a igual, sin diferencias y sin fronteras".

Para Rafael Clemente, "es un orgullo para mi a nivel artístico haber podido realizar este proyecto de Breaking ties, porque la inmigración es un tema que me preocupa no sólo como artista sino como persona, y que a todos nos puede suceder en algún momento de nuestras vidas. Hemos vivido momentos muy emotivos y hemos aprendido con testimonios de los más pequeños con sus reflexiones sobre esa cruda realidad".

El cofundador del colectivo Food of War, Omar Castañeda, ha explicado que "este proyecto colaborativo ha beneficiado en la cohesión de los grupos, trabajando el respeto hacia todos/as y cada uno/a de ellos/as, en el que han tenido cabida diferentes aspectos artísticos relacionados con la interculturalidad y movimientos migratorios".

Esta actividad, que cuenta con la colaboración de la Fundación Americana Arts Connection, está integrada en el marco de la II Art Week Adema, Semana Internacional de la Docencia y la Investigación en Bellas Artes.

Para la jefa de estudios del Grado en Bellas Artes, la doctora Amparo Sard, "esta performance ha sido una experiencia muy positiva en la que se ha generado un campo de reflexión y se ha habilitado una zona de experimentación y juego en torno a la performance y la creación artística en general".

Cabe recordar que la II Art Week, organizada por Adema y la Fundación Barceló, cuenta con la colaboración de Art Palma Contemporani, Columbia College Chicago, University of the Arts London, Leeds Arts University, Ulster University, École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, Accademia di Brera, la Universidad de La Laguna. Además, también han participado artistas de la Royal Academy of Fine Arts Copenhagen y Royal College of Art Londres.