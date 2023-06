La escuela universitaria Adema se ha aliado con la Fundación Barceló y con la asociación Art Palma Contemporani para celebrar la II Art Week, la Semana internacional de la docencia y la investigación en Bellas Artes. Tendrá lugar en Palma del 5 al 10 de junio y ofrecerá una exposición artística, talleres y mesas redondas con expertos de universidades extranjeras y dos performances a cargo del colectivo Food of War, que para una de estas actuaciones contará con 200 escolares de cuatro centros educativos.

La Art Week supone el inicio de la colaboración entre Adema, que imparte el Grado de Bellas Artes, y la Fundación Barceló, que acogerá en su sede de la calle Sant Jaume la exposición Amalgama, el próximo jueves, 8 de junio, a las 19.30 horas. Se trata de una muestra comisariada por Fernando Gómez de la Cuesta en la que habrá obras de alumnos de la escuela y de artistas internacionales y que formará parte de la programación del Art Palma Summer.

La presentación de esta semana artística ha tenido lugar este viernes y ha contado con la asistencia de Diego González, presidente del patronato de Adema, Francisca Barceló, presidenta de la Fundación Barceló (que acogió la presentación), Wendy Anderson, vicerrectora de la University of the Arts London, el artista y docente del Columbia College Chicago, Taylor Hokanson, el presidente de Art Palma Contemporani, Fran Reus, el coordinador de Bellas Artes Adema-UIB, Dan Norton, y el director del colectivo internacional Food of War, Omar Castañeda.

Centros participantes

En esta semana internacional participan docentes e investigadores de Columbia College Chicago, University of the Arts London, Leeds Arts University, Ulster University, École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Royal Academy of Fine Arts, Copenhagen, Royal College of Art-Londres, Accademia di Brera, la Universidad de La Laguna, así como los colectivos Food of War y And The.

Omar Castañeda ha avanzado que la performance que Food of War realizará con escolares trabajará la migración con distintos objetos y una patera para sensibilizar sobre esta cuestión. Será el día 9 de junio en la escuela Adema, en el polígono de Son Rossinyol. Al día siguiente, en la calle Sant Jaume, la performance tendrá como protagonistas a mujeres de África que migraron y también hay previsto realizar un proyecto de crear una ensaimada africana.

La clausura de esta Art Week será el sábado, 10 de junio, por la noche en la escuela universitaria.