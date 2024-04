Sant Jordi en Palma, de la incertidumbre inicial a la esperanza

Con un ojo puesto en el cielo y el otro, en el datáfono. Libreros, autores y también lectores han disfrutado de la mañana de la festividad de Sant Jordi, un día que ha pasado de la incertidumbre inicial, por la lluvia, a la esperanza. El centro de Palma se ha llenado de las últimas novedades en todos los géneros, escritores que atienden a sus lectores, rosas y un ir y venir de personas en busca de su libro anhelado.

A primera hora, bajo la llovizna, los libreros han iniciado el montaje de sus expositores. “Los libreros no podemos permitirnos no salir por la lluvia”, ha comentado un madrugador Àlex Volney (Llibres Ramon Llull), en pie desde las cinco y media de la mañana. “Hace dos años fue un calvario. Empezamos con un aguacero y luego el día acabó siendo un éxito. Y no quise anular, pese a las presiones”, ha añadido el expresidente del Gremi de Llibreters de Mallorca.

“Esto mejora”, ha exclamado Pilar Serra, la hija de Marian Colom, la propietaria de Llibres Colom, librería con 59 años de historia que ofrece sus libros en el carrer Sant Miquel. “Hemos pasado del desánimo a la ilusión. Al principio no pasaba nadie. Sabemos que será un día duro, pero también alegre, con las visitas de nuestros clientes más fieles”, ha señalado Serra, quien ha citado el último libro de Carme Riera, Una ombra blanca (Una sombra blanca), como uno de los más solicitados.

Con los primeros rayos de sol se han esbozado las primeras sonrisas. “Estamos pendientes del cielo y también de Barcelona, celebramos dos Sant Jordi a la vez. Allí tenemos a dos de nuestros autores más importantes: Carlos Portela y Aneke, los de Las nuevas aventuras de Esther”, ha comentado Vicente García, de Dolmen. Situados en Sant Miquel, García y su equipo no dejan de recibir visitas. “Hay gente que viene buscándonos año tras año. Más allá del tema económico, este día nos permite desconectar de la rutina y vivir el feedback con el lector”, ha añadido el responsable de esta editorial.