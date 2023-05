La Escuela Universitaria Adema ha iniciado esta semana su programa de residencias artísticas con artistas residentes e investigadores de otros países, como Alemania, Canadá, EE UU, Italia, Bélgica, China, Francia y Gran Bretaña, que se prolongará hasta mediados de junio.

El programa ha comenzado con los artistas residentes procedentes de Universidades de Francia como École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB) y European Art Academy en Bretaña, a quienes le seguirán los del Reino Unido, provenientes de los centros de la University of the Arts London (Camberwell College of Arts, Central Saint Martins, Chelsea College of Arts, London College of Communication, London College of Fashion and Wimbledon College of Arts). El grupo de artistas residentes están trabajando en las instalaciones de Adema en sus diferentes proyectos e intercambiarán conocimientos con el alumnado y equipo de profesores e investigadores del Grado en Bellas Artes de Adema-UIB.

Por otro lado, también participan en este programa, expertos e investigadores de la talla de Taylor Hokanson (Columbia College Chicago), diferentes miembros del colectivo de arte multidisciplinar dedicado a explorar la relación entre alimentación y conflicto a través del arte, Food of War, Dan Shipsides (Universidad de Ulster), Frances Norton (Leeds Arts University), Eimer Birkbeck (Escuela Europea de Arte de Bretaña), Carlos Jiménez (Royal College of Arts), Ian Munroe (Chelsea College of Arts de University of The Arts London) y Roberto Sala, Isabella Maj y Silvia Mornati (Accademia di Brera-Milano).

Para la jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes, la doctora Amparo Sard, "es sumamente importante e interesante este tipo de colaboraciones que promueven el arte y establecen lazos de intercambio de diferentes procesos de trabajo e inquietudes de manera que Adema se convierte en espacio de encuentro y diálogo en torno al arte contemporáneo".

Asimismo, el coordinador del Grado en Bellas Artes de Adema-UIB, el doctor Dan Norton, ha explicado que "el equipo de artistas e investigadores internacional va a participar en actividades de nuestro centro e investigaciones para estimular las nuevas tendencias de creación artística, y, algunas de ellas estarán abiertas a la sociedad para conseguir que los baleares puedan disfrutar de sus creaciones".

Según ha informado Adema, los trabajos y talleres girarán sobre un eje principal de arte, ciencia, tecnología, sociedad en diferentes áreas multidisciplinares y los modelos de simulación 3D. También, tendrá un apartado especial la investigación en comunicación, ciencia ciudadana y arte ambiental-sostenibilidad.