Susy Gómez: «Cuando te atreves a mirar cara a cara al dolor, piensas que te estallará el corazón, que te estallará la cabeza»

Susy Gómez (Pollença, 1964) está volcada en la recta final de su exposición Gest contra l’oblit en Es Baluard, que puede visitarse hasta el 4 de junio. La artista la visita a diario, observa cómo se van creando historias a su alrededor y, sobre todo, la vive como un lugar de introspección. En la conversación está presente Juan Antonio Horrach, su pareja durante 20 años, quien falleció repentinamente meses atrás. Y también su amigo Agustí Villaronga, su madre... Pérdidas que le han causado mucho dolor, pero a la vez, le han hecho sentirse viva como artista.

Gest contra l’oblit. ¿Qué no quiere olvidar?

Gest contra l’oblit es una afirmación, es un alegato, una reivindicación de la diferenciación entre la historia y la memoria. La historia es aquello que se cuenta y la memoria es lo que ha sucedido. Con el legado de las personas o con nuestras vivencias personales siempre se cuentan versiones, pero solo hay una, que es la sucesión de hechos, es la propia biografía, que no tiene nada que ver con la historia personal, que tiene una plasticidad con lo que cada uno puede incluir o excluir.

"Esta exposición me ha permitido transitar un momento muy difícil personal

¿Qué supone tener esta exposición en Es Baluard?

Me ha permitido transitar un momento muy difícil personal, he podido reconectar con lo que a mí me movió para comenzar a ser artista, que es esta manera de traspasar la propia vida, conceptualizarla, hacernos preguntas. Este es un espacio de total libertad. Tener esta exposición me está incluyendo más dentro de la estructura de la isla. El hecho de mostrarme a través de mi obra me impulsa mucho, me hace sentirme viva como artista. Me recuerda lo importante que es para un artista que nos den la posibilidad de mostrar nuestro trabajo en unas condiciones muy profesionales y muy humanas, como ha sido esta colaboración. No siempre pasa que puedas hacer una exposición y puedas estar presente a lo largo de los meses. Esta exposición me la llevo en el corazón.

¿El momento en que creó estas obras era de dolor?

Sí, el punto determinante, cuando estás en el trópico, en el corazón de la obra, se dio en el tiempo de un proceso personal muy duro, pero también de mucha luz. Ha sido una obra de las dimensiones más grandes que he abarcado, pero también en un momento muy complicado mío. Y precisamente eso me ha dado más claridad y más fuerza a la hora de abarcar esta obra, que también es un homenaje a mi compañero, a mi pareja durante 20 años, Juanan…

¿Su pérdida le ha marcado a la hora de trabajar?

Sí. Viví también el proceso de duelo de la muerte de mi madre en 2021, de hecho, las primeras pinturas de Quantum las hice durante ese tiempo. Y cuando las mostré en junio de 2022 en la Galeria Horrach Moyà, Inma Prieto [directora de Es Baluard] me propuso hacer esta pintura inmersiva de Gest contra l’oblit. Y en este proceso, la gran ausencia en mi día a día, porque con mi pareja tenía una relación de 20 años de convivencia diaria, se ha llenado de una gran presencia espiritual, de mucha luz y mucha fuerza. Esta soledad ha sido una transformación. Las muertes de las personas importantes para nosotros no se superan, es mucho más transformador, no hay un antes y un después, una presencia y una ausencia. Hay una transformación que forma parte de ti para siempre.

Menciona la soledad.

La soledad no tiene que ver con la ausencia del otro, es un estado que uno, espiritualmente, trabaja. Una cosa es la soledad y otra sentirse solo. Y otra cosa es la ausencia.

"Me he sentido muy arropada por los vínculos de amistad, pero a nivel familiar he vivido esta soledad, esta soledad de roles

¿Se ha sentido sola?

Esta idea de soledad más espiritual no creo que la haya tenido nunca. Soy una persona que crea vínculos muy profundos y las personas con las que me he relacionado en esta vida, también. Ahora, la soledad de la relación, no la soledad del vínculo, sí que la he sentido y me ha dolido, me he sentido muy sola respecto a vínculos importantes, donde la relación se ha quedado paralizada de alguna manera. Me he sentido muy arropada por los vínculos de amistad, pero a nivel familiar he vivido esta soledad, esta soledad de roles. Parece que cuando muere una madre la relación filial se para, dejas de ser hija, o cuando muere tu pareja parece que dejas de ser pareja… Yo no he sentido que estos vínculos relacionales se perdían, pero sí he vivido una transformación en la manera cómo me ven dentro de la familia, la manera en la que yo me veo… aquí sí he notado la soledad.

También ha perdido a su amigo Agustí Villaronga…

Sí, estábamos metidos en muchos proyectos, igual que con Juanan. Ha sido parar el río de la vida de tal manera que me creó hasta un cansancio físico, por el hecho de parar proyectos que tenía con Juanan, tanto personales como profesionales muy inminentes e importantes, que iban a cambiar nuestra manera de estar juntos, porque eran proyectos a muy largo plazo, que reflejaban estos últimos 20 años. Y con Agustí, en los últimos años nos vinculamos mucho profesionalmente. Han sido dos pérdidas impensables, muy duras, muy difíciles. Cada día que pasa lo veo más difícil…

¿Sí?

Transformar el dolor es un camino, pero cuando empiezas a tener las fuerzas para ver el volumen de ese dolor, cuando te atreves a mirar cara a cara a este dolor, da mucho miedo, porque piensas que te estallará el corazón, te estallará la cabeza. Y tengo un compromiso con la vida, con Juanan: seguir con nuestro proyecto adelante, seguir con el legado de cómo sentíamos el mundo de la cultura, nuestras relaciones personales… Se trata de tener la fuerza para mirar a este dolor tal y como es, para poderlo transformar de la mejor manera posible.

De esos proyectos que menciona ¿continuará con ellos?

Lo que es la estructura de estos proyectos no se podrá llevar a cabo porque éramos un tándem en nuestra vida personal, lo único que nos queda, que es de lo que habla la exposición, es coger el grueso conceptual y de compromiso de este proyecto para realizarlo de la manera en que a mí sí me sea posible. Que se convierta en un estado inspiracional, como ha sido durante estos 20 años.

"Hoy día no tengo ningún tipo de información ni se me ha requerido, no puedo contestar sobre cuál es el futuro del proyecto [sobre la galería de plaza Drassana]

¿Estos proyectos tienen que ver con la galería de la plaza Drassana? ¿Qué pasará con ese espacio?

Hoy día no tengo ningún tipo de información ni se me ha requerido, no puedo contestar sobre cuál es el futuro del proyecto.

¿En qué trabaja ahora?

Estamos volcados en el último mes de la exposición, creando actividades paralelas durante mayo, que hasta ahora se han hecho de forma más privada. Es una exposición muy viva. Gest contra l’oblit es un proceso que no se cierra el 4 de junio.

Tiene casa y el estudio en Campos. ¿Necesita alejarse de la ciudad para crear?

También tengo casa en Palma, la ciudad también te da una parte activa de encuentro cultural que me llena mucho y necesito.

¿Cómo vive la masificación de la isla? ¿Cree que Mallorca ha muerto de éxito?

Gest contra l’oblit habla de esto, de una ecología emocional necesaria. El legado que dejamos está muy dolido. Entre todos lo podríamos gestionar mejor y también nuestra manera de ser turistas. Viajar se ha convertido en un consumo, no en una experiencia.