El músico catalán Pau Vallvé regresa a Mallorca: «Tengo la libertad de no estar sujeto a ningún tipo de música ni banda»

El músico catalán Pau Vallvé regresa a Mallorca para actuar una vez más, pero en esta ocasión lo hará por primera vez en el Teatre Principal de Palma, este martes, en la Sala Gran, a las 20 horas. Las canciones de optimismo, positividad de su último disco, : ), autoeditado como los anteriores, sonarán en un concierto en el que el artista y la banda que le acompaña se pondrán al servicio del público. «La gente es la protagonista», asegura. Vallvé compartirá cartel con Amulet.

Como ha hecho con cada disco que publica, Pau Vallvé se rodea de una nueva banda de músicos, una forma de no condicionarse y de hacer especial cada gira, porque será la primera vez y la última que se podrá ver un concierto así. «Como grabo los discos en casa, tengo la libertad de no estar sujeto a ningún tipo de música en concreto, ni estilo ni banda... Así, después, monto las bandas en consecuencia al disco que he hecho».

Este «es mucho más rítmico, explosivo y luminoso y mucho más colectivo», por lo que Vallvé (voz y guitarra) actuará en el Principal con una banda más grande, con dos baterías, a cargo de Abril Saurí y de Turre, con Júlia Martín en percusiones, teclado, guitarra y coros y Jordi Casadesús en el bajo, teclado, samplers y coros.

«La gracia es que cantamos todos, tiene un punto más explosivo, más hacia fuera», explica el músico, quien no oculta la sorpresa por la buena acogida de esta gira, «después de tantos años».

:) supone un cambio respecto al anterior trabajo. «Yo no sé inventar historias, hablo de las cosas que me pasan e intento seguir la intuición de cómo estoy. Si el anterior disco, La vida és ara, lo hice confinado en el estudio, encerrado en un sótano, y es un disco muy minimalista, muy introspectivo, de golpe, nos dejan salir, nos reencontramos con todos después de tanto tiempo, volvemos a celebrar la vida y ha salido un disco mucho más rítmico, colectivo», explica de este último trabajo.

En varios temas se identifican sonidos brasileños y en otro es muy clara la influencia de ritmos de los 80. «Al salir de la pandemia, solo quería escuchar música de discos en directo, que se oyera al público cantando, música de Brasil, en la que oyes a la gente cantar en la calle a pulmón... Y al final, no era música lo que quería, sino gente. Y pensé que sería chulo llevarlo hacia mi terreno. Es un disco mío, pero sí hay estas reminiscencias de calle, de cantar todos a la vez, incluyo una pista de gente reaccionando al disco... para que tuviera esta vidilla y esta cosa colectiva y más desenfadada».

El concierto en Palma promete ser así. «Animo a la gente a que no se corte, por mucho que sea en un teatro, que cante y se anime a colaborar y a participar, que sea una fiesta», declara el músico.

El concierto

La banda no solo tocará los temas de este último disco, habrá canciones de anteriores trabajos. «Cuando trabajo en un disco no hago ningún tipo de concesión a nadie, son para mí, pero en un concierto es al revés. No soy el protagonista, sino el anfitrión, la gente viene, es su día, y tengo que darles lo que quieren, es como una fiesta».

Pau Vallvé ha actuado muchas veces en Mallorca. La primera vez se recorrió la isla de bar en bar con su guitarra, ha participado en festivales, ha estado en diferentes salas, teatros, «pero nunca había estado en el Teatre Principal».

Empezó a trabajar en este disco en Ciutadella, durante un mes de enero muy soleado, y allí escribió «del tirón» todas las canciones. En esa localidad de Menorca, a la que dedica un tema, pasa temporadas desde hace unos doce años (antes lo hacía en Santanyí). «Esté de gira o no, tengo que ir a Ciutadella cada verano y tocar en un concierto», afirma.