El conseller de Presidència, Javier de Juan, ha presentado este viernes el cómic Aurora Picornell, les bales no podran matar les idees, acompañado del conseller de Educació Martí March ante el alumnado del IES Aurora Picornell.

De Juan ha explicado que el Consell ha reeditado de nuevo el cómic que se publicó en marzo de 2020, dentro de la colección del Consell Mallorca té nom de dona con nuevas aportaciones encaminadas a ajustar el guion además de lo que fue la vida de Aurora, pero sobre todo se han vuelto a editar "para incluir este nuevo capítulo de la identificación de sus restos mortales en el cementerio de Son Coletes, para cumplir así con el compromiso de verdad, justicia y reparación".

Referente de lucha

El conseller Martí March ha destacado la importancia de dar a conocer al alumnado la historia de Aurora Picornell, un referente de lucha, como también es necesario conocer la parte de nuestra historia de antes de la democracia para no volver a repetir los mismos errores.

De Juan ha agradecido la colaboración del investigador y experto en la figura de Aurora Picornell, David Ginard, y la dibujante e ilustradora Beatriz Colom. También ha destacado la dedicación y la implicación de la directora insular Rosa Cursach, quien ha leído unas palabras en nombre de la dibujante que no ha podido asistir. "Sin ella (Aurora Picornell), sin su tarea incansable, su inteligencia, su valor y su sacrificio, el feminismo en Mallorca no sería lo que es". En la presentación también ha participado Miquel Tortella y Catalina Amengual, familiares de Aurora Picornell, y la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, y de la directora del Institut per a la Convivència i el Èxit Escolar, Convivèxit, Aina Amengual.