Hace algo menos de un año, en mayo de 2022, Enrique Bunbury anunciaba la cancelación de su gira de despedida, poniendo fin a su adiós de manera precipitada como consecuencia de un agravamiento del problema de salud que padecía, del que en aquel momento solo trascendió que estaba relacionado con los problemas de su garganta y para respirar que sufría el artista.

«Lo que pensaba que estaba controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos», explicaba entonces el cantante aragonés. Bunbury adelantaba así la despedida con «todo el dolor».

Unos meses después de aquella despedida, ha sido el propio excantante de Héroes del Silencio el que ha aportado más información de aquellos problemas de salud, después de haberse sometido a nuevas pruebas médicas que señalan a un gran culpable para ese deterioro: el glicol.

Se trata de una sustancia líquida sintética que forma parte del humo que se libera en numerosos espectáculos, y a la que el artista padece intolerancia, según han revelado los análisis.

Garganta destrozada

«Al segundo concierto de la gira ya empecé a tener problemas claros. Los problemas eran principalmente por la noche, tenía una tos compulsiva que no me dejaba dormir y me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo», ha detallado Bunbury en una entrevista a AP.

«La gran duda para mí era por qué me ocurría cuando estaba encima de un escenario, yo grababa discos y ensayaba y cantaba en mi estudio y cantaba para otros, estaba haciendo colaboraciones y nunca tuve ningún problema, solo encima del escenario», ha añadido el cantante con motivo de su último lanzamiento musical, el tema Invulnerables.