En mayo llegó la peor noticia posible para los seguidores de Enrique Bunbury: no se volvería a subir a un escenario por un problema en la garganta que no parecía tener fácil solución. Desde entonces, el artista zaragozano ha estado muy activo en sus redes sociales recordando efemérides (incluidas algunas de Héroes del Silencio) y, desvelando los que podrían ser sus próximos planes. Ahí anunció que un nuevo disco estaba en camino e incluso compartió una imagen en diciembre en un estudio de Los Ángeles junto a Jerry Ordóñez, que ha estado al mando de las mezclas.

A partir de ahí, las noticias, con cuentagotas, eso sí, se han ido sucediendo y si en un enigmático mensaje, Bunbury desvelaba que el 26 de mayo era la fecha elegida para el lanzamiento de su esperadísimo nuevo disco, esta misma semana lanzaba una nueva bomba, el primer 'single' de este disco se llamará 'Invulnerables' y lo que es más importante, desde este viernes ya se puede escuchar en las diferentes plataformas.

Nueva banda de músicos

Algo que ya ha revolucionado a las redes sociales a lo largo de estos días y es que hay impaciencia por escuchar el nuevo rumbo de Enrique Bunbury que, no hay que olvidar, ha decidido prescindir de la banda Los Santos Inocentes, para iniciar un nuevo camino con otros músicos. El resultado, al menos el 'single', ya está en la calle, pero para el disco todavía habrá que esperar cuatro meses durante los cuales se espera que irán viendo la luz algunos 'singles' más. A partir de ahí, la pregunta es clara y directa, ¿volverá a ofrecer algún concierto el zaragozano? Él, como es habitual, no ha desvelado sus planes pero ya cuando anunció su retirada muchos pensaron que si bien no se iba a embarcar en giras sí que quizá ofrecería algún concierto en momentos especiales. Y el lanzamiento de un nuevo disco podría serlo. En cualquier caso, hasta que se confirme algo, solo queda esperar. No hay que olvidar que Bunbury siempre ha sido un artista imprevisible que se ha guiado más por sus percepciones e instintos que por determinadas normas así que cualquier cosa puede suceder.

Lo que sí es claro es que el mes de mayo tiene importancia en la carrera de Bunbury ya que muchos de sus discos se han publicado en ese mes. Así sucedió con 'Posible' y, anteriormente, con 'El viaje a ninguna parte' o 'Flamingos'.

Segundo poemario

Pero Bunbury no solo ha roto su silencio musical sino que para el 15 de febrero está anunciado el lanzamiento de su segundo poemario, 'MicroDosis', editado por Cántico. Con un tono confesional, se trata de un diario escrito en los últimos dos años en los que decidió «experimentar en su conciencia la ingesta de microdosis de psilocibina».

Vicente Gállego en su prólogo ya habla claro sobre el poemario: «De esa extinción de uno mismo en la amplitud cósmica, de esos viajes interiores donde lo consabido se torna inaceptable y lo prodigioso amanece a su prodigalidad nos hablan las páginas de este libro escrito a calzón quitado, pero lleno de afecto por todo, incluyendo el espectáculo siempre vano de este mundo».

Así las cosas lo que sí parece claro es que la retirada de Enrique Bunbury, más allá de que ofrezca conciertos o no, está muy lejana ya que la inquietud artística del zaragozano parece estar más vigente que nunca.