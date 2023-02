Auba Estela: "Cuando fui a La Voz tenía 18 años y ahora estoy empezando a sanar"

Como canta en París, «me muero por ti desde la primera vez que te vi». Eso siente quien va a parar con la voz de Auba Estela. Una voz que la llevó a catapultarse hasta la semifinal de La Voz en 2019 y que, ahora, ha crecido, madurado y vuelto con más fuerza que nunca con el apoyo imprescindible de Pep’s Music Group. Ahora, con un estilo renovado y una mochila llena de aprendizajes se instalará en La Movida el próximo 23 de febrero para recordar ese mismo concierto, tres años atrás, y sumarle sus nuevas cosechas musicales.

Van a cumplirse cuatro años desde su paso por La Voz, ¿qué han supuesto?

Han sido cuatro años largos. La pandemia se cargó nuestros planes: vino el Covid justo cuando estaba arrancando y todo lo que había aprendido se me fue. Hubo un parón y luego, en 2021, me frustré porque veía que me estaba estancando. En 2022 empecé con la discográfica y han empezado a meterme en playlists de Spotify. He aprendido que tienes que ser constante para llegar a algún lado.

¿Le asustó estancarse en su personalidad de La Voz?

Cuando sales del programa la gente te hace mucho caso. Va pasando el tiempo y solo te recuerdan por eso hasta que llega un punto en el que, obviamente, estás súper agradecida por el apoyo, pero te gustaría que te empezaran a conocer por tu música. Te quedas estancada en el programa y una vez sales de ahí nadie te ayuda, te tienes que buscar tú las castañas.

A nivel personal, ¿qué ha cambiado?

Cuando pasé por La Voz tenía 18 años. La muerte de mi padre me afectó mucho, además de que yo quería dedicarme a la música pero ese verano me tuve que poner a trabajar. Tuve que buscar un trabajo que pudiera compaginar con los viajes a Madrid y que me financiara mi carrera, porque sin la discográfica no podía llegar a todo. He aprendido que no se puede confiar del todo en la gente, que tienes que hacer tu propio camino porque te prometen mucho y al final no te dan nada. He aprendido a manejar esa ilusión e ir con cuidado, sin adelantarme, para no llevarme el chasco.

El fallecimiento de su padre, el diagnóstico de esclerosis múltiple, el trabajo y la exposición mediática, ¿no fue demasiado?

Estoy empezando a sanar. Ha costado mucho porque se te tira todo encima y, sobre todo en la adolescencia, las hormonas están ahí revoloteando.

Un proceso que se ha traducido en música, como París.

La escribí antes de ir a la ciudad por primera vez. Quería algo muy diferente, cambiar lo que solía hacer, que era muy relajado, y sorprender a la gente. Un poco como lo que he dicho antes, de que no quería quedarme estancada, esta vez en un solo género musical. Además de que París es la ciudad del amor y todas las canciones, normalmente, hablan de un chico y una chica, y yo quería hacerla sobre dos chicas. Habla de la primera noche que estuve con mi novia.

Ya en Tus Silencios lanzó un mensaje claro: «El amor es amor».

Hubo tres o cuatro que se llevaron un chasco e hicieron comentarios un poco retrógrados sobre el videoclip. Pero mientras yo pueda vivir tranquila, que cada uno piense lo que quiera. Prefiero perder un seguidor así a tenerlo. Al final es una cuestión de respeto, de poder querer a una persona independientemente de su sexo. Si que es verdad que la mayoría me apoyaron y me sentí muy arropada.

¿Qué significa cantar en Mallorca, su casa?

Me recuerda a uno de los últimos conciertos que di antes de la pandemia, también en La Movida, y me remueve mucho. Vino muchísima gente y casi llenamos el aforo. Por aquel entonces no tenía un repertorio con canciones propias y esta vez sí. Se va a ver reflejado el progreso. Mi novia ha impreso copias del cartel en Din A3 y los vamos a pegar por todo. Se le ocurrió a ella, es un poco mi representante/mánager (risas).