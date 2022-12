Guillem March se estrena como guionista de ‘Batman’

Quince años después de que Guillem March (Palma, 1979) lograra entrar en DC Comics y, con ello, darse a conocer a nivel mundial, el dibujante verá cumplida una vieja aspiración. La poderosa editorial de cómics estadounidense cuenta con él para tres números de una serie nueva, Batman, The Brave and the Bold, que verá la luz en 2023 y en la que, además de dibujar, trabajará como guionista, un sueño que perseguía desde 2007.

Fue ese año cuando todo cambió en la vida de Guillem March. El Saló Internacional de Barcelona le sirvió de trampolín y gracias a un primer contacto con el gigante estadounidense consiguió entrar en la editorial más codiciada con un número especial llamado Poison Ivy, una villana que acompañaba a Batman en sus aventuras. Sin embargo, tuvo que renunciar al guion, por exigencias de DC Comics, y eso, según confesó en su momento, le frustraba: «Es algo que no me gusta pero es lo que hay».

Como vaticinaban quienes le conocían, gracias a su tesón, sus dibujos elegantes y espléndidos, entre lo realista y lo onírico, y su capacidad de adaptación, ya sea en el mercado norteamericano, el francés o el español, lo mejor estaba por llegar. «Es un paso adelante», reconoce ahora con una sonrisa en su estudio del Parc Bit, donde sigue compartiendo estudio con Paco Díaz, a quien March llama «el faro de Alejandría», ya que fue él quien «abrió la veda de los dibujantes mallorquines en Estados Unidos».

«Desde que entré en DC Comics me metieron en las colecciones de Batman, la joya de la corona y además, el personaje que más me gusta, sobre todo al dibujar, ya que es el más versátil», apunta March, quien aclara que a diferencia de Superman, Flash, Linterna Verde o Aquaman, «Batman no es un superhéroe», aunque sí tiene poderes, «el dinero y la obstinación. A mí me interesa más el personaje que hay detrás de Batman que el superhéroe», subraya.

Batman, The Brave and the Bold se presentará próximamente «en un evento» y March firmará los guiones, como mínimo, de los tres primeros números, de 20 páginas, lo que le supondrá «medio año de trabajo».

«Si me ofrecen guionizar es más fácil que acepte un proyecto. Así, dentro de lo que cabe, porque soy consciente de que soy un peón dentro de una inmensa maquinaria, puedo hacer una obra más propia», explica el dibujante, un gran admirador de Alan Moore (Watchmen, V de Vendetta, la Cosa del Pantano).

«En el mercado estadounidense, el que no es rápido dura muy poco. En Francia, en cambio, te dan demasiado tiempo, y eso tampoco es bueno, al menos para mí, porque te recreas, metes más detalles, más fondos, y trabajas de más. Con los superhéroes trabajas lo justo, aprendes a optimizar las horas, los recursos, que todo te salte a la cara», explica.

La oferta de escribir el guion para Batman le llega a March tras la publicación de Karmen, primero en Francia y posteriormente en Estados Unidos, con la prestigiosa editorial Image Comics. «Karmen ha tenido muy buena respuesta en Estados Unidos y eso me ha abierto las puertas a que DC Comics pueda pensar en mí como guionista», reconoce.

Esta historia gráfica de March, dibujada, coloreada y guionizada por él mismo, fue publicada originalmente por Dupuis en francés. En español, el volumen fue editado por Norma. La obra brinda un recorrido por la ciudad de Palma, por diversos escenarios como son plaza de España, plaza de las Columnas, Jaume III, el Solleric, el mercado del Olivar, Cort o la Catedral.

Su relación con Dupuis se remonta a 2009, cuando la editorial gala se fijó en sus dibujos y solicitó su colaboración dándole total carta blanca para la elaboración de Karmen, un álbum que, en palabras de su autor, apuesta por «un estilo más natural, más dinámico y más suelto a nivel de trazo, a diferencia de los superhéroes, y presenta un color con un punto onírico».