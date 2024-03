I si ploguessin sardines?

Què passaria si l’esperada pluja arribes en forma de caiguda de sardines? Què passaria si la temperatura fos tan elevada que els carrers fossin un autèntic forn i no s’hi pogués ni caminar? Què passaria si en una illa com ara Mallorca hi hagués tants visitants que per als autòctons fos impossible residir-hi? Aquesta i altres preguntes les aborda Sebastià Cabot a L’estiu de les sardines, un conte que acaba de publicar Dolmen Editorial dins la línia Espiral.

La contra d’aquesta petita història de 32 pàgines, resa: En una petita illa del Mediterrani, un poble en aparença tranquil i discret va viure un estiu inoblidable. Un estiu on les sardines van ploure del cel, les temperatures van assolir cotes tan altes que es podien cuinar pizzes al sol, les àvies van prendre el vol, els grills van sorprendre tothom amb els seus inusuals concerts d’òpera i els turistes van envair la vila… Si a priori ens sembla una història enrevessada, quan entrem a les pàgines d’aquesta obra, ens trobem amb un guió fresc, divertit i simpàtic.

“L’estiu de les sardines” atrapa de la primera fins a la darrera de les seves pàgines. Cada una de les estrambòtiques situacions que s’hi descriuen al relat, troben la seva equivalència a la realitat en que vivim.

Amb un humor delirant que no deixarà indiferent a ningú, “L’estiu de les sardines” captura la màgia d’una temporada turística excepcional on la realitat es barreja amb la fantasia. Una història que convida a deixar volar la imaginació, recordant els temps innocents de la infantesa i la seva capacitat per veure l’extraordinari en el món quotidià. Una oportunitat per embarcar-se en un viatge inoblidable i compartir aquesta experiència amb els joves lectors.

Malgrat ser una obra dirigida als lectors més joves, tenim entre mans una obra apte per a tots els públics. La joventut hi trobarà unes històries que els ajudaran a fer volar la imaginació. Els adults, un realisme màgic que, potser sigui exagerat, però s’assembla molt a la realitat.

Amb un guió ben traçat i amb unes il·lustracions fresques i lluminoses, Sebastià Cabot ens acosta aquesta petita gran història que de ben segur ens captivarà, ens regalarà un somriure i ens farà una mica més lliures.

Fa poc més de deu anys que Cabot va publicar la seva primera novel·la gràfica a Espanya, i el 2016 va decidir centrar-se professionalment com a il·lustrador. Des de llavors, ha publicat diversos novel·les gràfiques per adults i contes infantils que han estat traduïts a diferents idiomes. A més, ha treballat com a il·lustrador per a diferents editorials i institucions, creant tires còmiques, cartells i portades, entre d’altres. Tot i que bona part de la seva obra s’ha publicat al mercat francès, Cabot publica aquesta petita obra originalment en català. Una sort per als lectors poder gaudir de la seva literatura i il·lustracions. Un autor potser poc conegut a casa nostra però a tenir molt en compte, sense dubte, d’ara en endavant.

