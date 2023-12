El fluir de la vida

Pere Ferrer, historiador, ben conegut per les seves investigacions sobre Joan March, fa una incursió estrictament literària en el camp de la novel·la al publicar “Entre parelles”. Però no és per res un autor inexpert. Les seves fecundes investigacions sobre la vida i miracles (i negocis) de Joan March s’han plasmat amb una bona col·lecció de llibres publicat sobre el personatge, però no just això, sinó que entre March i les necessàries figures colaterals, ha escrit un grapat de llibres: “Contraban, República i Guerra”; “Sotanes, faldes i tricornis” o “Contraban, corrupció i estraperlo”, ha relatat literàriament un món mirall de la Mallorca secreta del segle XX.

“Entre parelles” narra el fluir de les relacions entre dues parelles que són els protagonistes de la història que arranca de quan eren joves universitaris fins a arribar a professionals competents en diversos camps, amb psicologies i actituds complexes davant la vida, sovint molt diferents. Per contrastar les seves actituds i les seves relacions l’autor els embarca en un viatge turístic d’una setmana al Marroc en el que durant sis dies els protagonistes es veuen obligats a una intensa relació. És ben sabut que l’obligada convivència durant un viatge de persones que habitualment no viuen juntes fan aflorar els contrast de personalitats. De lo millor, lo pitjor i, en aquest cas, lo amagat. Perquè els personatges entre menjades a restaurants típics, visites a mercats tradicionals o excursions pel desert van mostrant la seva personalitat que l’autor amb excel·lent dosificació ens dóna a conèixer fins arribar a un clímax final que sotmet a les dues parelles a una situació límit en que no es poden dissimular els sentiments. Per amagats que siguin i estiguin. Entre mig, en moments de més o menys tensió afloren diversos comportaments i actituds. Diverses maneres de veure el món o les relacions. El llibre no just és limita a la relació entre les parelles sinó que al situar-les en un marc molt concret i real: diversos destins turístics de Marroc que els dóna a conèixer amb detall: hotels, restaurants, ports de pescadors, banys públics, gastronomia, les nits estrellades del desert, les caravanes de camells. La descripció és tan exacte i rica amb detalls que el llibre és una lectura molt recomanable si es vol visitar el Marroc. Sense ser una guia recull detalls que són difícils de trobar a les guies a l’ús. Es relaten diversos tipus de comportament dels habitants que són dignes de tenir en compte a l’hora de preparar un viatge.