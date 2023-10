El Balears FC se despidió esta noche de la Copa de la Reina tras perder por la mínima (0-1) con el Granada de la Liga F. Las jugadoras de Txema Expósito realizaron un buen partido, compitiendo de principio a fin ante un conjunto de la máxima categoría. Las nazaríes se llevaron la eliminatoria en los últimos minutos del partido, gracias a un cabezazo de Ornella.

Ambos equipos afrontaron el choque con rotaciones. Con la Liga como primer objetivo, la Copa de la Reina no deja de ser un premio y una oportunidad para las menos habituales. Las rotaciones le sentaron muy bien al Atlético Baleares, que tuteó desde el principio a un Granada al que le costó imporner su juego.

En un encuentro muy igualado y sin casi acercamientos peligrosos en los primeros minutos, Karla y Nuria Pomer fueron las primeras en poner en dificultades a la defensa visitante, aunque sin llegar a inquietar a la portería de Romero. Con el 0-0 en el marcador y con un partido muy serio por parte de ambos conjuntos se llegó al final de la primera parte.

Tras el paso por vestuarios, tanto blanquiazules como rojiblancas realizaron movimientos en sus onces con el objetivo de mover el marcador. Cora fue la encargada de potenciar el centro del campo por parte de las balearicas, mientras que Lauri entraba en un Granada que quería dar más profundidad en ataque. Ya avanzado el segundo periodo, las entradas de Neus Perelló y Gabi le dieron mayor poder ofensivo al Balears.

Sin embargo, las palmesanas no consiguieron sorprender a una sólida defensa granadina. Con el duelo equilibrado y el público asistente atisbando la prórroga, en la recta final del partido llegó el tanto de Ornella, que remató de cabeza sola dentro del área para hacer imposible la intervención de Sandra Torres. No se amilanó el Balears FC, que tiró de orgullo y metió en su área al Granada, aunque no tuvo opciones claras de forzar el empate. El Granada estará en la tercera ronda y el once palmesano ya piensa en su próximo duelo, que será en San Sebastián.

Ficha técnica

Balears FC: S. Torres, Jani, Rojas, Andrea Ríos (Sofi, m.87), Infante (Mabel, m.83), Pomer (Neus Perelló, m.60), Sonia, Fátima (Gabi, m.60), Úrsula (Cora, m.46’), Karla, Silvia.

Granada: Romero, Gaste, Postigo, Isa Álvarez (Andrea, m.76), Vicente (Carrasco, m.76), Lucía, Noe (Inés, m.84), Ornella, Naima (Lauri, m.46), Ramos (Esther, m.66) y Edna.

Gol: 0-1, m.81: Ornella.

Árbitra: Alicia Espinosa Ríos (Madrid).

T. Amarillas: a Isa Álvarez y Lauri.