La fira de l’oli, una mà estesa

Demà dissabte, 4 de maig, els oliers mallorquins tornarem ser al carrer, més ben dit, a plaça! Fa un any les oliveres (com ara) duien la flor (la rapa o parella en bon mallorquí), trobaren prou humitat al sol per fruitar bé, les olives quallaren, cresqueren i ens donaren una collita històrica: més de sis milions de kg d’olives i 556.613 litres d’Oli de Mallorca, el màxim que s’ha aconseguit des de la fundació de la Denominació d’Origen l’any 2002. Entremig, cuidar els arbres, aturar plagues, recol·lectar les olives amb la màxima cura, molturar i fer l’oli, tornar podar els arbres i seguir la roda, que des de fa sis anys (amb el parèntesi de la pandèmia) té a la fira un dels esdeveniments anuals de referència.

Una roda ajustada als cicles i els ritmes de la natura, però que requereix d’un gran esforç humà i moltes hores de feina de molta gent per proporcionar un dels aliments més saludables i essencials de la dieta mediterrània, que a més a més, ha arribat a un nivell que satisfà els paladars més fins i dona prestigi als establiments d’hostaleria que en fan ús. L’Oli de Mallorca, juntament amb altres aliments de qualitat de les Illes Balears, és una prova de la resiliència de l’agricultura insular, que es manté malgrat les dificultats de tot tipus que l’assetgen.

La producció dels oliers mallorquins és limitada, amb una immensa majoria de productors artesanals i en gran part de consum familiar; però tenim també empreses i cooperatives fonamentals per al futur del sector, que sols pot ser viable si és rendible. A Mallorca es consumeixen anualment de l’ordre de nou milions de litres d’oli, moltíssim més del que podem produir (per ara). Consumir Oli de Mallorca és, per tant, un privilegi del qual hauríem de ser ben conscients. Un privilegi que ajuda a mantenir un paisatge patrimonial, una activitat agrària imprescindible i una aportació a la diversificació econòmica que tan necessària resulta per a un futur menys compromés.

L’any 2023, marcat per successives males collites peninsulars, va caracteritzar-se per una escalada de preus dels olis continentals que s’ha de qualificar d’inèdita i que no ha evitat que el principal grup olier espanyol hagi tengut 34 milions d’euros de pèrdues! Però els olis mallorquins no varen entrar a la roda especulativa, i han seguit ajustant els preus als costs de producció i no a l’especulació d’oferta i demanda, de manera que avui el diferencial entre els olis insulars i els de fora s’ha reduït considerablement.

La 5ª Fira de l’Oli, a la plaça Major, és una mà estesa als ciutadans i visitants de Palma per poder tastar directament els olis de la darrera anyada, conèixer algunes de les dones i homes que mantenen els conreu de les oliveres, seguint una història iniciada a l’illa fa dos mil anys i poder adquirir directament als productors aquest petit tresor quotidià que tant de gust ens pot fer passar a taula. Hi serem de 10 a 15 h, a les 11 hi haurà contacontes de n’Estel d’Or (Espill Teatre), i a les 11,30, música de Monkey Doo. Tot, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Ciutat i la Conselleria d’Agricultura i Medi Natural (PDR), que em correspon agrair.

La Fira és una mà estesa, en definitiva, a entrar a formar part de la cadena humana que manté la roda a que feia referència, la cadena que comença al sementer, segueix a les tafones, envasadors, distribuïdors i comerciants per arribar al seu punt clau: els consumidors. Res tendria sentit si no compta amb l’atenció i l’acceptació dels usuaris de l’oli. Per tant, és una mà estesa a que ens doneu una mà per a seguir endavant!