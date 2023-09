Un gol de Karla Bermejo, justo antes del descanso, ha dado el histórico pase a la siguiente ronda al Balears FC en la Copa de la Reina. Las mallorquinas han eliminado al Deportivo Abanca, que milita en una categoría superior, en un encuentro muy disputado en Son Malferit y que ha vivido un gran ambiente (1-0).

Las jugadores de Txema Expósito, que juegan en la Segunda RFEF, han demostrado mucho oficio para resistir las ofensivas de las gallegas, que no han podido evitar el tanto. Karla ha rematado un balón llovido tras un saque de esquina que ha batido a la guardamenta visitante. Es su primer gol con la camiseta blanquiazul y el primer paso de una noche para el recuerdo.

En la segunda mitad, el Deportivo ha salido con una marcha más. Un larguero y dos buenas intervenciones de Blanca, muy inspirada, han dejado a las coruñesas sin premio frente a un Balears FC que se ha mostrado más sólido con la entrada de Mabel y Gabi. El técnico del primer equipo masculino del Atlético Baleares, Tato García y el jugador Miguelete no han perdido detalle de la gesta de las palmesanas.

Pese a los acercamientos locales en la recta final, el marcador no se ha movido y el Balears FC sigue soñando. Ahora, con la mirada puesta en la segunda jornada de liga y el debut en Son Malferit en esta temporada ante el Zaragoza CF (Domingo, 12:00h). "Sabíamos que sería muy difícil porque ellas son de Primera RFEF y nosotras de Segunda, pero eso nos daba igual, salimos pensando que era once contra once y se ha visto hoy, lo hemos dado todo hasta el final y el triunfo ha sido nuestro. Estoy muy feliz", ha subrayado Karla, la goleadora.