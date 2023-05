El entrenador del Atlético Baleares, Tato García, reconoció en la rueda de prensa post partido que el triunfo de la Real Sociedad B «fue merecido». «Es evidente que jugábamos contra un gran rival de la categoría y la realidad es que nos hemos encontrado un equipo que nos ha superado. Las tomas de decisiones de tres cuartos de campo para adelante no han sido las correctas y la sensación con la que me voy es que, por mucho que hubiéramos jugado, el empate no iba a llegar. Lo hemos intentado todo, pero no se han dado las circunstancias para sacar un resultado positivo», resaltaba el técnico del conjunto mallorquín al término del encuentro.

«Hay que tener en cuenta que ellos se jugaban también entrar en los play-off por el ascenso y que era un partido muy importante para ellos», reconoció el preparador blanquiazul, quien es muy consciente de que el equipo todavía tiene todo por hacer. «En todas mis ruedas de prensa el mensaje ha sido muy parecido porque sabía que iba a haber mucha igualdad hasta la última jornada. Es verdad que en la racha de buenos resultados que tuvimos sí se consiguió un colchón de puntos, pero ahora hay que pensar ya en el Real Unión», admitió: «Tenemos que ir a ganar el próximo partido». El Atlético Baleares juega con fuego