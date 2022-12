El por ahora interino David Sierra es “un hombre de club”. Así lo ha reconocido el pontevedrés al ser cuestionado por su papel al frente del Atlético Baleares: “Si el club cree que puedo echar una mano en esta posición mientras ellos deciden qué es lo que tienen que hacer, pues aquí estoy. Ellos tienen libertad, solo faltaría. Si deciden que tengo que ayudar a la persona que venga o que me tengo que ir a mi casa, eso haré. Si deciden que puedo ser yo la opción para el futuro pues se planteará, pero no pienso en eso. Ahora todo pasa por Murcia”.

Un Real Murcia que aterriza en el Estadi Balear el domingo a las 12 y que será el último rival al que se midan los blanquiazules en este 2022. “Será un partido contra un rival que está en un momento de juego bueno y maduro. Nosotros llegamos con muy buenas sensaciones de la última victoria fuera y trataremos de lograr un nuevo triunfo. Hemos preparando el encuentro de la mejor manera posible dentro de las limitaciones y con toda la ilusión”, ha resaltado el preparador.

Para el encuentro frente a los murcianos, Sierra recupera a Miguelete en ataque, pero seguirá sin poder contar don los lesionados David Navarro y Jesús Álvaro. En las gradas, el equipo y el cuerpo técnico también contarán con el apoyo de la afición balearica, la cual se mostró especialmente crítica durante el último partido que el conjunto blanquiazul realizó en casa y que provocó la dimisión de Jordi Roger. Alejado del discurso de su predecesor, Sierra ha opinado sobre el papel de la afición: “Quizá soy yo la persona menos indicada para decirle nada a esta afición que lleva tantos años viniendo aquí. Yo no me puedo meter con lo que ellos hagan, lo que sí puedo decir es que veo a los chicos todos los días y, por el trabajo que realizan, merecen un ambiente más favorable. No siempre las cosas van a ir bien y enfrente tenemos un rival que nos las complicará todavía más. Vamos a tener que tener paciencia y saber estar sin el balón. Ahí es cuando el Estadi Balear puede echar una mano, si es que lo cree conveniente y si cree que somos merecedores de ello. Yo también estoy trabajando con los chicos para que intenten expresar y que el público note que tiene que estar con ellos”.

Sierra, que se estrenó con triunfo frente al SD Logroñés el pasado fin de semana, ha admitido que, hasta la fecha ha "intentado darle al equipo un matiz personal", sin embargo se ha lamentado del poco tiempo con el que, por ahora, ha contado.