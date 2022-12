Se acabó la era de Jordi Roger en el Atlético Baleares –por lo menos en el banquillo– y arranca la de David Sierra, hasta el viernes segundo entrenador, mientras el club sondea el mercado en busca de un técnico consolidado y con capacidad para cambiar el rumbo del equipo. El Atlético Baleares, que ha entrado en la apatía y se ha olvidado de ganar tras cuatro empates consecutivos, visita este domingo al Athletic B en un duelo de urgencias en Lezama (12:00 horas/IB3).

El conjunto blanquiazul, instalado en la zona de descenso las dos últimas jornadas, está obligado a ganar en su visita al filial rojiblanco, colista la mayor parte del campeonato y que buscará una victoria que le catapulte y le permita asomarse a puestos más tranquilos.

No obstante, se juntan dos factores que no favorecen para nada a ninguno de los dos equipos: mientras que el Atlético Baleares es el peor visitante de la Liga con solo cuatro puntos, el Athletic B es el segundo peor local con solo seis.

No se espera que revolucione David Sierra el once en su estreno como primer entrenador. Recupera a los sancionados Canario, Alfonso y Dioni, pero por contra no podrá contar con Miguelete, que vio la roja en el último partido ante la SD Logroñés.

En el conjunto dirigido por Alexandre Pallarés, que se hizo cargo del equipo hace tres jornadas y que no gana desde hace nueve partidos, llegan con la moral alta tras salvar un empate en inferioridad en el siempre campo del Collao ante el Alcoyano (3-3).