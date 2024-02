El departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca ha terminado las obras en la salida de Can Valero de la Vía de Cintura de Palma, unos trabajos que empezaron el pasado 3 de noviembre y han servido para construir un carril cero o vía preferente que evita la rotonda, con el objetivo de dar más fluidez al tráfico y eliminar las habituales retenciones que sufre ese salida.

Este carril preferente, de unos 170 metros de longitud, ha supuesto una inversión de 100.000 euros y se ha ejecutado sin más consumo de territorio y sobre un terreno que pertenece a la misma zona de servidumbre de la carretera, donde también se ha instalado señalización vertical y horizontal.

En su recorrido sorprendre al conductor que pasa por primera vez por la zona el murete que se ha levantado en la parte exterior de curva de entrada polígono de Can Valero.

Obras pendientes de ejecutar en los accesos a Palma

El Consell de Mallorca tiene previsto ahora en la misma vía dar continuidadal al carril para bicicletas, con una longitud de 105 metros y una anchura de 2,50 metros. Y en una segunda mejorar la salida de Camí del Reis de la Vía de Cintura, también en sentido Andratx.

La ejecución de este proyecto en la salida de Can Valero forma parte del Plan de Mejora de los Accesos a Palma, que tiene previstas otras actuaciones, como la reordenación de carriles en el paso inferior de Can Blau en la Vía de Cintura, donde se pasaría de dos a tres carriles en dirección a Andratx o el carril adicional que también ganaría la Via de Cintura entre la autopista de Inca y la salida de la carretera de Valldemossa también en sentido Andratx.