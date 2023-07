Victor Uwagba, mediador cultural en la zona de Son Gotleu, ha denunciado un episodio racista por parte de la Polícía Nacional.

Según el testimonio, un coche de Policía Nacional se paró bruscamente delante de él y los agentes se bajaron rápidamente del vehículo. "Me aseguraron que me parecía mucho a alguien que estaban buscando. Me dijeron, ¿a que a ti te han detenido alguna vez?", expone Uwagba, quién se quedó bloqueado ante la situación.

El ciudadano detalla que en ningún momento le explicaron los motivos de la detención , por lo que les dijo que esta no era la forma de proceder. Frente a esta respuesta, la Policía le examinó toda la documentación , según apunta Uwagba. "Me sentía indefenso por la manera en la que me estaban tratando". Asimismo, mientras comprobaban su cartera, el testimonio denuncia que le hicieron quitarle los zapatos y calcecintes y sentarse en el suelo.

Mientras ocurrían los hechos, Uwagba explica que un testigo preguntó a los agentes el motivo de la detención. "La Policía le dijo, 'las personas de color llevan drogas en su bolsillo'. Esto ya sí que me dejó tocado del todo", expone el ciudadano de Son Gotleu.