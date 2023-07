Victor Uwagba, un ciudadano nigeriano que vive en la zona de Son Gotleu, ha denunciado un episodio racista por parte de la Polícía Nacional. De esta forma, según Uwagba, mediador intercultural muy reconocido en la barriada, los agentes le detuvieron por su color de piel cuando volvía de jugar a pádel. "La Policía dijo, 'las personas de color llevan drogas en su bolsillo' ".

Los hechos ocurrieron ayer sobre las 12:00 del mediodía en la calle Indalecio Prieto, cuando este ciudadano volvía de jugar a pádel con la bicicleta. Según el testimonio, un coche de Policía Nacional se paró bruscamente delante de él y los agentes se bajaron rápidamente del vehículo. "Me aseguraron que me parecía mucho a alguien que estaban buscando. Me dijeron, ¿a que a ti te han detenido alguna vez?", expone Uwagba, quién se quedó bloqueado ante la situación.

El ciudadano detalla que en ningún momento le explicaron los motivos de la detención , por lo que les dijo que esta no era la forma de proceder. Frente a esta respuesta, la Policía le examinó toda la documentación , según apunta Uwagba. "Me sentía indefenso por la manera en la que me estaban tratando". Asimismo, mientras comprobaban su cartera, el testimonio denuncia que le hicieron quitarle los zapatos y calcecintes y sentarse en el suelo.

Mientras ocurrían los hechos, Uwagba explica que un testigo preguntó a los agentes el motivo de la detención. "La Policía le dijo, 'las personas de color llevan drogas en su bolsillo'. Esto ya sí que me dejó tocado del todo", expone el ciudadano de Son Gotleu. Finalmente, según Uwagba, la Policía se marchó asegurando que le iban a denunciar por desobediencia a la autoridad. Por su parte, el propio Uwagba presentó ayer una denuncia ante el Juzgado de Guardia por los hechos ocurridos.

Control de identificación

Por su parte, la Policía Nacional defiende que se trataba de un simple control de identificación ya que Uwagba poseía una serie de características parecidas a otro ciudadano al que se estaba buscando para detener. Según las fuentes policiales, los agentes le explicaron detenidamente por qué se le paraba y la reacción de este ciudadano fue muy agresiva, entrando en cólera, motivo por el que le pidieron la documentación. Ante esta situación, la Policía ha abierto una propuesta de sanción por falta de respeto a la autoridad.