Bertín Osborne cambia de dircurso con su paternidad del hijo de Gabriela Guillén: "Mi bebé es lo más importante"

De regreso en Madrid tras más de mes y medio en Paraguay visitando a su familia, Gabriela Guillén vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. Tras ser increpada en plena calle por una señora que la acusó de ser una "aprovechada" -y a la que no dudó en amenazar con "darle una leche"- la periodista Pilar Vidal revelaba en 'Y ahora Sonsoles' la decisión que ha tomado Bertín Osborne sobre su hijo.

Y es que aunque todavía no ha contestado a la demanda de paternidad interpuesta por la modelo, ha reflexionado y quiere "poner las cosas en su sitio". Reconoce que no ha hecho bien las cosas y quiere "enmendar sus errores" con Gabriela y el bebé, que nació el pasado 31 de diciembre y al que todavía no conoce ni siquiera por foto.

Un cambio de actitud al que Gaby ha respondido indirectamente, dejando claro que no necesita al presentador para nada cuando le hemos preguntado cómo ha vivido su primer Día de la Madre: "Pues sola... con mi bebé que es lo más importante. Lo único que necesito es a él. Solo a él" ha sentenciado.

Muy seria, la empresaria ha asegurado que "no voy a comentar nada al respecto" sobre las informaciones que apuntan a que Bertín querría un acercamiento y reconocer la paternidad del pequeño. Un tema sobre el que prefiere "no decir nada", dejando en el aire si en este tiempo ha habido algún tipo de contacto con el artista o si todo sigue igual.

La agresión a Gabriela Guillén

Después de estar desaparecida durante más de un mes y medio, Gabriela Guillén ha reaparecido esta semana ante las cámaras asegurando que "estoy bien gracias, y mi pequeño está muy bien, muy bien, muy grande ya" y, además, desvelando por fin que la demanda de paternidad "no" ha tenido respuesta por parte de Bertín Osborne.