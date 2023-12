Frente a las adversidades que le están ocurriendo en los últimos meses, Chenoa demuestra una actitud positiva. Aunque podría estar atravesando un momento personal difícil, la cantante encuentra motivos para sonreír en su carrera.

Actualmente, Chenoa experimenta el éxito al liderar el programa musical del momento, 'Operación Triunfo', transmitido en Amazon Prime Video. La cantante está en su salsa presentando esta nueva edición y es que, al saber lo que es estar encerrada en esa misma academia de talento, la hispanoargentina conoce y empatiza en cada gala con los jóvenes artistas, expuestos a la presión mediática cada semana.

Durante un episodio reciente del pódcast "Tómatelo menos en serio" de Europa FM, donde también ejerce como presentadora, la artista recordó su breve matrimonio con el urólogo Miguel Sánchez Encinas.

Estas han sido las últimas declaraciones de Chenoa sobre su expareja

Este matrimonio, que tuvo lugar hace aproximadamente un año y se disolvió en noviembre pasado, al parecer, según las últimas informaciones, debido a desafíos relacionados con sus respectivas profesiones.

De manera espontánea, durante el programa, Chenoa compartió risas con las presentadoras al recordar ciertos detalles de su enlace matrimonial cuando los colaboradores discutían sobre planes pasados de los que estaban orgullosos.

"Me ha dado la risa”

“Me lo curré un montón, te lo digo en serio”, volvía a señalar. “Me acabo de acordar de mi boda y me ha dado la risa”.Finalmente la cantante ha dejado entrever que su matrimonio ha sido un fraude y al ser preguntada por si seguía casada, estas fueron sus palabras. “No, me salió fatal”.

Bailar Contigo marca el más reciente lanzamiento musical de Chenoa, un sencillo que la talentosa cantante y compositora ha compartido en diversas plataformas digitales. Esta nueva creación presenta un sonido contemporáneo y transmite un mensaje directo, sincero y auténtico.

La canción, escrita de manera colaborativa por Mechi Pieretti, Barei, Eder Gil y la propia Chenoa, destaca por su valentía, espontaneidad y madurez, reflejando la evolución de la artista a lo largo de su carrera. "Bailar contigo" permite a Chenoa divertirse sin restricciones, hablar con franqueza y expresar sus deseos sin preocuparse por las opiniones ajenas. Este último trabajo musical es la manifestación de la combinación única que define el arte de Chenoa, según lo señalado por Alias Music, su sello discográfico y agencia de management y contratación.