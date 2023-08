Tras disfrutar durante casi un mes en Sudáfrica con un viaje "viaje tan dulce como la miel" y de "tanta belleza como la luna", según las propias palabra de Tamara Falcó, la luna de miel en compañía de Íñigo Onieva, ha llegado a su fin.

Sin embargo, la Marquesa de Griñón no tiene la intención de retomar sus responsabilidades laborales, al menos no en un futuro cercano. El trabajo puede esperar por ahora para la 'socialité', que ha llegado a Madrid muy morena (no tanto su pareja).

Después de protagonizar la boda más destacada del año, celebrada en su majestuoso palacio El Rincón, y de disfrutar de un período de aproximadamente cuatro semanas explorando destinos alrededor del mundo, la pareja ha vuelto a Madrid. Ante las preguntas acerca de sus planes inmediatos, la Marquesa ha sorprendido a la reportera con su respuesta: "Ahora, vacaciones".

A lo largo de su luna de miel, Tamara e Íñigo han recorrido lugares de ensueño, incluyendo Ciudad del Cabo y la Reserva del Parque Nacional Kruger, donde hicieron un safari exclusivo, avistando de cerca criaturas como elefantes, tigres, cebras e hipopótamos. Además, tuvieron la oportunidad de admirar las majestuosas Cataratas Victoria, ubicadas en el límite entre Zambia y Zimbabue. Todas estas estampas se pueden seguir en sus perfiles en Instagram.

Su 'Memorias de África'

Al más puro estilo 'Memorias de África', Tamara ha vivido una experiencia inolvidable qcon la que ha cumplido sus sueños de la infancia, después de 29 días explorando los tesoros del continente africano.

Las cámaras de Europa Press captaron en primicia las primeras imágenes de la marquesa de Griñón tras su romántica luna de miel. Al inicio de este miércoles, Tamara dejó atrás el apartamento que comparte con Íñigo en el corazón de la capital. Luciendo una sonrisa radiante y más amable que nunca, compartió con nosotros los detalles de su experiencia y sus emocionantes planes para el resto del verano.

"Ha ido todo muy bien, muchas gracias. Lo hemos pasado fenomenal", reveló con alegría, dejando entrever la posibilidad de una continuación de su viaje de recién casados. Esta segunda etapa podría llevarse a cabo una vez que hayan atendido los compromisos personales y profesionales que los trajeron de vuelta a España.

Reunión con los suyos

"Volvimos ayer e Íñigo está durmiendo", mencionó en tono alegre, confirmando que en apenas unas horas de estar de vuelta en casa, ya han tenido la oportunidad de ver a su madre, Isabel Preysler, y algunos otros miembros de la familia.

No tuvimos la ocasión de ver a su primo Álvaro Falcó, quien lamentablemente sufrió la pérdida inesperada de su madre, Marta Chávarri, durante su luna de miel. Tamara describió este suceso como "súper triste" y aún no ha tenido la posibilidad de abrazar a Álvaro debido a que, según explicó, "se ha ido de viaje".

A un mes de haber celebrado su matrimonio con Íñigo, el balance de su vida conyugal es extremadamente positivo y, en palabras de Tamara, "la recuerda fenomenal, con muy buen recuerdo".

En sus planes inmediatos, se encuentran unas merecidas "vacaciones", como ella misma mencionó con entusiasmo, ya que como puntualizó con una sonrisa, "la luna de miel fue una cosa y unas vacaciones son otra distinta".