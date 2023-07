Rosalía y Rauw Alejandro han puesto fin a su relación después de estar juntos durante tres años, según ha afirmado la revista 'People'. A pesar del amor y respeto que ambos cantantes se profesan, acordaron terminar su compromiso de forma amistosa, según fuentes cercanas.

La noticia ha tomado por sorpresa a los seguidores de la pareja, ya que ambos artistas mostraban públicamente su amor y anunciaron su compromiso hace cuatro meses. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, pero han surgido especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura.

Por otro lado, ocho colaboradores del programa 'Sálvame', que desapareció de la televisión, están grabando un docureality para Netflix en el que buscarán trabajo en América. Hace cinco días, hicieron su primera aparición en el programa 'Siéntese Quién Pueda', donde se discutieron diversos temas en directo, entre ellos la relación entre Rauw Alejandro y Rosalía.

Belén Esteban afirmó tener una bonita amistad con la artista catalana: "Nació una amistad a partir de unas declaraciones que hice en su defensa en 'Sálvame". Kiko Matamoros intervino para atacar a la 'princesa del pueblo': ''¿Qué amistad? Eso no es una amistad. Tú lo único que haces es tapar todo lo que sale de Rosalía".

Belén Esteban y Kiko Matamoros discutiendo en Miami me da años de vida pic.twitter.com/EYvZ6ESpC8 — pabliss (@pabloseerraa) July 20, 2023

Matamoros también se refirió a la relación de los artistas: "¿Por qué no cuenta lo que piensan los papás de Rosalía y de Rauw Alejandro, que no están de acuerdo con esa relación? (...) Están juntos, pero la familia no lo ve con buenos ojos".

Belén Esteban, aparentemente sorprendida por esta información, aseguró haber estado con la familia y afirmó que están felices. Kiko, aunque prefirió no dar más detalles, mencionó que no es la única persona que ha hablado sobre este tema.