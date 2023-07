Cada día surgen noticias sobre la posible ruptura o infidelidad entre Aitana y Sebastián Yatra. Durante el 'OMG! LaLiga Music Experience' en el Wanda Metropolitano de Madrid el pasado mes de junio, Aitana rompió a llorar mientras interpretaba la canción romántica Vas a quedarte, despertando diversas teorías sobre la situación de su relación.

Aunque la pareja mantiene su romance en privado, tanto Aitana como Yatra evitan hablar al respecto cuando se les pregunta. A pesar de los constantes titulares, siguen compartiendo momentos felices juntos, como su escapada a Islandia para celebrar el cumpleaños de Aitana. Un testigo reveló que los vio desayunando juntos en un establecimiento de la isla.

Recientemente, Laura Fa reveló en el podcast 'En todas las salsas' que Aitana habría tenido una noche de amor con el actor Gabriel Guevara, de 22 años, durante el rodaje de una serie española en la que ambos participan. Según la fuente, varios testigos presenciaron el acercamiento entre ellos en una discoteca.

A pesar de estos rumores, Aitana ha preferido mantenerse discreta y disfrutar del verano. Sus fotos en Instagram la muestran divirtiéndose en un barco en Ibiza, tomando el sol y disfrutando de los hermosos paisajes de la isla balear. Coincidentemente, su ex pareja, Miguel Bernardeau, también se encuentra en Ibiza con su madre, la actriz Ana Duato.

Gabriel Guevara, el actor relacionado con Aitana, proviene de una familia de artistas. Su padre es un bailarín llamado Michel Guevara y su madre, Marlène Mourreau, es una actriz y presentadora de televisión francesa muy popular en España en los años 90 y principios de los 2000. Gabriel se dio a conocer en la serie 'Skam España' y más tarde se unió al elenco de 'Tú no eres especial' en Netflix.

En cuanto a 'La Voz Kids', Aitana y Sebastián Yatra no formarán parte de la próxima temporada como entrenadores. Se ha informado que su constante búsqueda de protagonismo y falta de atención a las audiciones de los niños no ha sido bien recibida por gran parte de la audiencia. Sin embargo, esto no afectará significativamente a sus carreras, ya que Aitana comenzará su gira por España el 1 de octubre, mientras que Sebastián Yatra está realizando conciertos en su gira 'Dharma' y tiene planeado quedarse en España durante todo el verano.

Independientemente de los rumores sobre una posible infidelidad de Aitana con Gabriel Guevara, Sebastián Yatra sigue enfocado en su propio camino sin prestar atención a los comentarios de los demás.