Sebastián Yatra asistió a los Premios Dial en Tenerife, donde ya no pudo esquivar más las preguntas de la prensa sobre los rumores que le relacionan con la cantante del momento, Aitana. El colombiano confesaba estar "muy feliz", y no se escondía a la hora de hablar de su compañera: "Aitana es la mejor".

Un día después, el equipo de Europa Press pudo hablar con el cantante en el aeropuerto de Madrid. Yatra regresaba de Tenerife a la capital, quien sabe si para seguir promocionando sus nuevos proyectos o si, por el contrario, para pasar más tiempo con su nueva pareja. Pero el caso es que, de nuevo, no dudó en pronunciarse sobre su relación con Aitana.

Era un secreto a voces y ya han corrido ríos de tinta sobre Yatra y Aitana. Ya se habló mucho precisamente cuando Tini, la cantante argentina, sacó un tema que ha sido interpretado en clave vengativa, al más puro estilo de Shakira con Piqué en su tema con Bizarrap. Tini tuvo anteriormente una relación con Sebastián Yatra, y los pasajes de su canción han sido interpretados como dardos hacia Yatra y su nueva novia, Aitana. Todo rumores, ahora confirmados, al menos en la parte referente a que, efectivamente, el colombiano y la española tienen un noviazgo.

Sebastián Yatra aseguró en el aeropuerto de Madrid que "estuvo divertida la noche de ayer", y es que el colombiano fue la gran estrella de los premios, donde además de ser uno de los ganadores de la noche, también pudo deleitar al público cantando algunos de los hits más sonados del momento, incluyendo 'Una noche sin pensar'.

A pesar del cansancio del viaje, Yatra sacó su mejor cara para los fans que le esperaban en su llegada. El cantante no ha dudado en pararse con sus seguidores para hacerse fotos junto a ellos. Un momento muy divertido, ya que ha tenido que parar para estornudar varias veces seguidas.

Por otra parte, Sebastián no pudo evitar pronunciarse sobre su relación con Aitana Ocaña, confesando lo mucho que la quiere: "Ella es increíble, y obviamente, la quiero mucho". No ha querido confirmar si ambos tienen pensado hacer una nueva canción juntos, aunque ha asegurado que España le ha robado el corazón: "A mí me encanta España y las españolas, sí, sí".