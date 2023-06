Comienza la temporada de bodas en La Fortaleza. Este viernes, 30 de junio, Marcos Llorente y Patricia Noarbe darán en "sí, quiero" en la misma ubicación donde Marco Asensio y Sandra Garal se convertirán en marido y mujer tan solo una semana después.

La novia ha compartido varias fotografías de estos últimos días, en las que se incluye la invitación de la boda, de color blanco y con una acuarela de La Fortaleza en el interior del sobre, que está sellado con una cinta de tela verde menta y un lacre dorado.

Paddy ha publicado una imagen de unas nubes con la frase "A flight to heaven. Esto empieza amigos", por lo que seguramente la pareja está volando hacia Mallorca o ya se encuentra en la isla.

Patricia, conocida también como Paddy, desveló a Europa Press que la boda durará todo el fin de semana. "Hemos organizado una boda de tres días, o sea que va a ser u fin de semana superbonito con nuestra gente. Va a ser una boda muy íntima, con nuestras personas especiales y teníamos muy claro que nos queríamos casar al lado del mar y en u sitio especial para nosotros así, es un sitio muy especial", detalló la novia.

En cuanto a la ubicación, Noarbe explica que eligieron La Fortaleza porque querían que "representase la palabra 'heaven', que es el cielo, el paraíso" y es como se sienten cuando están juntos, según sus propias palabras. "Tenemos muchas ganas de disfrutar y pasar unos días muy bonitos él y yo y con nuestra gente".

"Estamos más enamorados que nunca y eso es difícil, hoy día parece difícil mantener eso y cuidar la relación y mantener esos detalles y esas sorpresas que también lo hacen superbonito", ha desvelado la joven sobre lo que sienten el uno por el otro.

En cuanto a los invitados, a pesar de que no ha dado demasiados detalles, ha asegurado que habrá jugadores del mundo del fútbol como Marco Asensio y Sandra Garal. La luna de miel, por otro lado, será en Hawái.

En sus planes de futuro está formar una familia, pero aún no es el momento: "Hasta ahora no hemos querido ninguno de los dos y por ahora tampoco queremos tener hijos, en este momento quiero decir, sino que lo vemos para un año, dos años, no se sabe por qué es según se vayan viendo las cosas, pero tenemos muchas ganas de formar una familia juntos".

Tampoco se sabe nada sobre su vestido de novia, aunque Paddy ha explicado que es un diseño muy dulce, del que solo saben sus hermanas y su madre.