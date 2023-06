Poner la lavadora no es solo meter la ropa en el tambor y darle a un botón, hay que tener muchísimas cosas en cuenta.

Hay que aprender a separar la ropa por colores e incluso por tejidos si es necesario; debes saber qué detergente y suavizante necesitas, dónde colocarlo y cuánta cantidad es suficiente; cuál es el programa de lavado que tienes que poner dependiendo del tipo de prendas que vayas a lavar; la temperatura necesaria y el tipo de centrifugado; cómo limpiarla en profundidad para que la ropa salga bien limpia y el electrodoméstico dure mucho tiempo…

Son muchos los detalles que hay que tener en cuenta, pero hay uno de ellos que se nos escapa a muchos de nosotros y es la desaparición de los calcetines. Por ese motivo hoy te traemos algunos trucos para evitar que se pierdan prendas pequeñas como los calcetines u otras prendas de ropa interior.

Lo más sencillo es comprar una red apta para la lavadora y meter ahí todas las prendas pequeñas. Se limpiarán perfectamente y no las perderás ni se meterán en la goma de la lavadora. Si hay más personas en el hogar, lo ideal es que cada una tenga la suya para que no se mezclen ni se pierdan. Otra opción es poner unir los calcetines un imperdible para no perderlos de vista.

