Llega la hora de limpiar. Pereza. ¿Qué producto echo aquí y cuál allá? ¿Cómo hago para que no me queden pelusas en el cristal al pasar el trapo? ¿Qué hago con estas manchas que no se van del mueble? ¿Se deteriorará la madera si la rocío con este producto? Pueden ser preguntas frecuentes cuando toca, por ejemplo, afrontar una limpieza a conciencia del salón.