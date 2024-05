Los enormes bosques subterráneos de China son una gran reserva de ADN antiguo

A casi 200 metros de profundidad, algunos de los bosques subterráneos en China, sin rastro de actividad humana, preservan árboles centenarios de 40 metros de altura, plantas silvestres en peligro de extinción de la época de los dinosaurios y especies animales nunca antes identificadas por la ciencia, desde ardillas voladoras hasta una amplia diversidad de reptiles y anfibios. Un nuevo estudio ha descubierto que estos sumideros esconden una increíble reserva de ADN antiguo, que podría revelar profundos misterios ocultos en el pasado de nuestro planeta.

Una investigación realizada por científicos del Instituto de Botánica de Guangxi, en China, utilizó tecnología avanzada de secuenciación de genes para analizar la diversidad genética presente en el árbol Manglietia aromática, una especie extraña y protegida durante milenios que prospera en los profundos sumideros chinos. A diferencia de las variedades superficiales, que se encuentran casi extintas, este árbol subterráneo ha continuado su desarrollo cientos de metros bajo la tierra.

Más diversidad genética que en la superficie

De acuerdo al nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Forests, la diversidad genética de las poblaciones de Manglietia aromática que se encuentran en los bosques subterráneos chinos es significativamente mayor que aquella que puede identificarse fuera de estos sumideros. En función de estos hallazgos, los científicos chinos sugieren que los bosques subterráneos pueden actuar como invernaderos naturales, preservando un rico acervo genético que mejora la resiliencia y adaptabilidad de las especies.

Los bosques subterráneos, también denominados tiankengs kársticos, son sumideros colosales formados por la disolución de rocas solubles como la piedra caliza, que prevalece en regiones como Guangxi, en China. Estas formaciones geológicas son verdaderas maravillas naturales, pero al mismo tiempo se constituyen en puntos ecológicos críticos. Según los especialistas, existen 300 tiankengs conocidos en el mundo, de los cuales 200 se encuentran en China.

En 2022, un estudio previo analizó las diversas plantas y animales que residen allí: muchas de ellas eran absolutamente desconocidas para la ciencia. Incluso, pueden existir otras especies no identificadas aún en otros bosques subterráneos. Estos agujeros gigantes en la Tierra no son desoladas cuevas rocosas, sino más bien verdes y exuberantes bosques escondidos en las profundidades, en ocasiones a casi 200 metros bajo la superficie.

Una evolución diferente

"La escena allí abajo era impresionante: un bosque subterráneo prístino sin rastro de actividad humana, con árboles centenarios de 40 metros de altura y un grupo de plantas silvestres en peligro de extinción de la época de los dinosaurios", explicó a The Debrief el científico Jianmin Tang, uno de los investigadores a cargo del nuevo estudio.

Además de verificar una mayor variedad genética en los árboles que crecieron en las profundidades, los científicos revelaron una diferenciación genética moderada entre poblaciones dentro y fuera de los tiankengs. Este hecho subraya el aislamiento genético parcial proporcionado por los bosques subterráneos, algo que probablemente contribuye a los rasgos genéticos únicos observados dentro de estas poblaciones.

De esta manera, la vida dentro de estos bosques subterráneos habría evolucionado de manera diferente. Teniendo en cuenta que junto a árboles y plantas se han descubierto múltiples roedores, anfibios, reptiles y otras variedades de animales e insectos, los tiankengs son verdaderos tesoros de diversidad genética y ADN antiguo, una riqueza que tiene mucho para decir sobre la historia de la vida en la Tierra.

Referencia

