Los investigadores han detectado un grupo de ciudades perdidas de 2.500 años de antigüedad, en las estribaciones de los Andes, en la selva amazónica: se trataría del conjunto urbano prehispánico más grande y desarrollado jamás encontrado en la zona. Las ciudades, ubicadas en el Valle de Upano, en Ecuador, habrían sido ocupadas desde alrededor del 500 a. C. hasta entre el 300 y el 600 d. C. El complejo incluía un extenso sistema de caminos, conectando los diferentes núcleos urbanos a lo largo de decenas de kilómetros y creando de esta forma una red a escala regional.

Un equipo internacional de científicos liderado por el arqueólogo Stéphen Rostain, del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), de Francia, ha analizado datos de más de dos décadas de investigación interdisciplinaria en la región del Amazonas, recientemente ampliados con información aportada por el sistema de mapeo LiDAR, que cubren una superficie de 300 kilómetros cuadrados: los hallazgos, que se detallan en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Science, muestran un conjunto de ciudades prehispánicas desconocidas hasta el momento y marcan un urbanismo temprano en la región, iniciado hace alrededor de 2.500 años.

Desarrollo urbano temprano en el Amazonas

De acuerdo a lo indicado por los especialistas, un denso sistema de centros urbanos prehispánicos fue ocupado en el valle de Upano, en el Ecuador amazónico, desde el 500 a. C. y aproximadamente hasta entre el 300 y el 600 d. C., de acuerdo al fechado de las excavaciones arqueológicas. El complejo de antiguas ciudades, localizado en las estribaciones orientales de los Andes, indica un desarrollo urbano temprano y extenso en el Alto Amazonas que hasta el momento no se tenía en cuenta, y sería comparable a sistemas urbanos mayas similares recientemente estudiados en México y Guatemala.

Según una nota de prensa, el trabajo de campo y el análisis realizado con la tecnología LIDAR han revelado un paisaje antropizado con grupos de plataformas, plazas y calles monumentales que siguen un patrón específico, entrelazados con extensos drenajes y terrazas agrícolas, así como amplios caminos rectos que recorren grandes distancias. En ese sentido, el elemento paisajístico más sorprendente es un complejo sistema viario, que se extiende a lo largo de decenas de kilómetros y conecta los diferentes núcleos urbanos, gestando así una red que integraba a toda la región, quizás con fines comerciales y administrativos.

Un hallazgo que supera todos los descubrimientos previos

Se sabe que la selva amazónica es densa y difícil de penetrar, tanto a pie como con tecnologías de escaneo. Sin embargo, la disponibilidad en los últimos años de nuevas tecnologías de mapeo han permitido comenzar a penetrar el dosel del bosque, revelando evidencia previamente desconocida de culturas amazónicas pasadas. El carácter de los hallazgos sugiere la presencia de una cultura agraria amazónica que comenzó su actividad hace más de 2.000 años, y que habría alcanzado un importante nivel de desarrollo.

Rostain y sus colegas describen más de 6.000 plataformas de tierra distribuidas en un patrón geométrico, pero aunque esfuerzos anteriores han identificado montículos y grandes monumentos en la Amazonia, no tenían la complejidad y extensión de este desarrollo. El mismo supera con creces estos sitios anteriores, principalmente debido a la existencia de una red de caminos que integra los distintos núcleos urbanos, las áreas de producción agrícola y los drenajes de ríos, demostrando el diseño de un sistema urbano y productivo con objetivos claros.

Referencia

Two thousand years of garden urbanism in the Upper Amazon. Stéphen Rostain et al. Science (2024). DOI:https://doi.org/10.1126/science.adi6317