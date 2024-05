El fiscal pide la nulidad de la sentencia absolutoria de Pau Rigo y considera que "no reúne requisitos legales"

El fiscal ha reclamado este martes en la sala de lo penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) la nulidad de la sentencia absolutoria de Pau Rigo, en un recurso planteado contra dicho fallo, al considerar que el veredicto del jurado "no reúne los requisitos legales". Por el contrario la defensa del anciano, que mató a un atracador en 2018 al irrumpir en su casa de Porreres con otros asaltantes, ha solicitado la inadmisión de este recurso del ministerio público y ha subrayado que en la resolución judicial se recoge que no hubo "ni dolo ni imprudencia".

Durante su alocución, el fiscal Adrián Massanet ha sustentado su solicitud de repetición del juicio por un presunto delito de homicidio de Pau Rigo al joven Mauricio Escobar Benítez, de 25 años al entender que, a la hora de emitir el veredicto el tribunal popular, se habría producido "un quebrantamiento de las normas procesales del jurado". Por su parte, el abogado Miguel Ángel Ordinas, en representación de uno de los miembros de la acusación, se ha adherido a la petición del ministerio público.

Del otro lado, la defensa de Pau Rigo, ejercida por el letrado Jaime Campaner, ha rebatido todos los argumentos planteados por la Fiscalía en aras de la nulidad de la sentencia absolutoria del anciano esgrimidos para instar a la repetición de un nuevo juicio. Así, Campaner se ha mostrado contundente y ha reclamado la "inadmisión y desestimación" del recurso intepuesto por el fiscal.

En este sentido, el abogado defensor ha recriminado durante su alocución que el fiscal no hubiera protestado cuando se formuló el objeto del veredicto al tribunal popular y que "no se intentara subsanar en el momento de emitirse". Este letrado también ha subrayado que el ministerio público no hbuiera planteado la supuesta indefensión sufrida a la hora de inerponer con la exel recurso.

"Decidí hacer algo para sobrevivir"

Durante su comparecencia en el juicio con jurado celebrado el pasado año en la Audiencia de Palma, Pau Rigo argumentó que disparo al atracador al no encontrar escapatoria. "Decidí hacer algo para sobrevivir", afirmó. Unos días después el tribunal popular le declaró culpable de homicidio con la eximente incompleta por legítima defensa. El fiscal entonces pidió para el anciano una pena de tres años y nueve meses de prisión. Sin embargo, la jueza que presidió la vista apreció con posterioridad irregularidades en el objeto del veredicto. Entonces planteó que debería repetirse dicho juicio.

A continuación el abogado de Rigo, Jaime Campaner, recurrió al TSJB y argumentó que no procedía dicha repetición del juicio. El letrado sostuvo que se debía dictar una sentencia y que esta debería ser absolutoria. El tribunal conminó a la jueza a que dictara la resolución judicial y esta dictó la absolución en su fallo. El fiscal decidió entonces interponer un recurso para que se repitiera el juicio, al considerar que habían existido "errores insalvables".