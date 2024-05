Un policía local se dispara en la pierna durante unas prácticas de tiro en el cuartel de Sant Ferran, en Palma

Un agente de la Policía Local de Palma de 56 años ha resultado herido tras dispararse accidentalmente en la pierna mientras realizaba una práctica de tiro en el cuartel de Sant Ferran. La bala le entró por la parte posterior del muslo y le salió por delante, aunque en principio no le afectó ninguna arteria ni le tocó el hueso. El herido fue trasladado a un hospital, donde permanece ingresado.

El accidente ha ocurrido esta mañana, en la galería de tiro del cuartel de Sant Ferran, sede de la Policía Local de Palma. El agente, un veterano de 56 años y con más de treinta de experiencial realizaba las prácticas de tiro obligatorias qe todos los policías locales de Mallorca llevan a cabo, dos veces al año.

Según informan fuentes del cuerpo, el policía realizado una serie de disparos, y tendría que haber vaciado el cargador, pero no ha contado bien y cuando se disponía a guardar el arma todavía quedaba una bala. Además, en el momento de enfundar habría accionado accidentalmente el gatillo. El disparo ha atravesado la funda del arma, y el proyectil le ha entrado por la parte trasera del muslo y ha salido por la parte delantera.

El policía ha sido atendido de inmediato por los compañeros que se encontraban en la galería de tiro. Según explican algunos testigos, no presentaba una gran hemorragia, lo que indicaría que el disparo no le había afectado ninguna arteria, y no había perdido movilidad en el pie. Tampoco parecía que le hubiera tocado el hueso. Los testigos afirmaron que "ha tenido mucha suerte".

Al lugar se ha desplazado una ambulancia del 061, que le ha trasladado con urgencia a un hospital, donde ha quedado ingresado.