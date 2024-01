El hijo del mítico futbolista norirlandés George Best se sienta hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Palma acusado de abusos sexuales a una joven británica en un club de playa de Sant Antoni, en Ibiza. Calum Best, modelo y estrella de concursos televisivos en Reino Unido, supuestamente besó a la chica y la forzó a tocarle el pene. La Fiscalía reclama para él una condena de tres años de prisión, mientras su abogado, Jaime Campaner, solicita la absolución. El hombre ha negado rotundamente los cargos y ha asegurado que ni siquiera llegó a estar a solar con la denunciante.

La mujer ha relatado ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia que los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2022, cuando coincidió con Calum Best en un local durante sus vacaciones en la isla. Según ha contado, ella y una amiga suya tuvieron primero un incidente con el acusado. Best se mostró molesto porque ellas grabaron un vídeo en el que él aparecía al fondo. "Yo entonces no sabía que era conocido. Dijo que no teníamos permiso y nos hizo borrar las imágenes. Estaba muy enfadado", ha contado.

Tras este altercado, la chica ha explicado que fue tras Best para pedirle perdón. "Estábamos en la parte trasera del local. Le pedí perdón y me dijo que todo estaba bien. Me dio un beso en los labios y me dijo que me quería enseñar una cosa. Me llevó a una esquina y me dijo que cerrara los ojos. Guió mi mano, la metió por dentro de sus pantalones y me hizo tocarle el pene", ha detallado. Según ha narrado, cuando se zafó y volvió con su amiga "estaba con un ataque de pánico". "Mi amiga me dijo que se lo contara al guardia de seguridad. Se lo expliqué, pero me dijo que esas cosas pasaban todo el tiempo y que no iba a llamar a la Policía", ha contado la joven.

Best ha negado estas acusaciones. El acusado, que ha rechazado responder al fiscal y solo ha contestado a las preguntas de su letrado, ha afirmado que no llegó a estar a solas con la joven. Según su versión, ella se acercó a él en dos ocasiones para hacerse una foto con él, a lo que accedió. Poco después, él fue a fumar con un amigo a la planta superior y ella los siguió. "Aquello ya era un poco extraño. Mi amigo y yo bajamos enseguida y ya no volví a verla", ha narrado. Aquella noche estuvo en otro local nocturno y a la salida se topó con dos policías que lo estaban esperando y lo detuvieron por los presuntos abusos a la joven. "He venido a Mallorca para limpiar mi nombre", ha afirmado Best.

Al final del juicio, el fiscal ha mantenido su petición de tres años de prisión por un delito de abuso sexual. Según ha considerado, el relato de la denunciante es "claro, coherente y persistente" y no hay indicios de que actúe movida por un "ánimo espurio". Campaner, por su parte, ha asegurado que no hay pruebas para condenar a Best. El testimonio de la víctima, a su entender, "hace aguas por todas partes" y está repleto de "contradicciones".

Calum Best, de 42 años, es hijo de George Best, leyenda del Manchester United fallecido en 2005. Es modelo y ha participado en numesoso concursos en la televisión británica. En 2006 fue el ganador del programa Celebrity Love Island.