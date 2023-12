La mujer que intentó matar a sus dos hijos en Manacor drogándolos con medicamentos ha confesado los hechos durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial y ha aceptado una condena de 16 años de prisión. La procesada ha admitido entre lágrimas que engañó a los menores, un niño de cuatro y años y una niña de 14, para que tomaran las pastillas y que su intención era acabar con sus vidas. Así, se ha declarado autora de delitos de lesiones y homicidio en grado de tentativa tras el acuerdo alcanzado entre su abogada, Belén Porcel, el fiscal y el letrado del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

Al hacer uso de su derecho a la última palabra, la mujer ha pedido perdón. "Lo siento mucho. Mis hijos son los que más amo. Un techo que no tenía para mis hijos me hizo cometer esa atrocidad. No quería irme con mis hijos a la calle. Me quedaban días para irme de la casa de mi ex. No quería escuchar más insultos. Mi condena es estar lejos de mis hijos. Nunca quise hacerlo estos a mis niños, pero la situación era tan mala", ha afirmado.

En su declaración, la mujer, de nacionalidad hondureña, ha confirmado el relato de las acusaciones. Ha reconocido que el pasado 27 de mayo obligó a sus dos hijos a tomar varias pastillas de benzodiacepinas con el pretexto de que era un medicamento «para los huesos». Las víctimas estuvieron un día entero durmiendo y la mujer intentar asfixiar en dos ocasiones a su hija tapándole la nariz y la boca y luego oprimiéndole el cuello con los brazos. La adolescente logró zafarse en ambas ocasiones.

"He envenenado a los niños"

El exmarido de la mujer y padre del niño, que convivía con la mujer pese a que habían cortado la relación, ha explicado que la acusada llamó a su puerta a la una de la madrugada. "He hecho una locura, me he envenenado con los niños", le contó. El hombre ha explicado que intentó despertar a los niños y alertó a los servicios de emergencias. Cuando el fiscal le ha preguntado si quería una indemnización para su hijo ha replicado: "Lo que quiero es no tener que verla".

La mujer, que ingirió salfumán, y los dos menores estuvieron varios días hospitalizados en la UCI. Ella ingresó en prisión preventiva por orden judicial cuando recibió el alta. Una médico forense ha explicado que, según los análisis realizados a los menores, ambos tenían en el organismo benzodiacepinas y antidepresivos pero que "las dosis eran muy bajas, no letales".

La Fiscalía, que inicialmente reclamaba 28 años de prisión para la mujer por dos delitos de intento de homicidio, ha rebajado al concluir la vista sus petición. Finalmente, ha solicitado 12 años de cárcel por el intento de homicidio y otros 4 por un delito de lesiones. La acusada, en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos, se ha conformado con esta petición.