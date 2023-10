"Son aberraciones. Estoy totalmente en contra de los abusos. Soy de una educación muy severa". Con etas palabras, el acusado de abusar sexualmente de su hijastra de manera continuada desde que esta tenía ocho años hasta que cumplió 17, desde el año 2002 hasta 2012, ha negado taxativamente durante el juicio celebrado este jueves en la Audiencia de Palma haber abusado de la menor. La denunciante, entre sollozos, ha rebatido categóricamente esta afirmación mientras relatada cómo la pareja de su madre se propasaba repetidamente con ella. La fiscal pide para el procesado 15 años de prisión por los presuntos delitos de abusos sexuales y de inducción a la prostitución.

Durante su comparecencia ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, el procesado ha negado en todo momento haber abusado de su hijastra e incluso ha aducido que no podía mantener relaciones sexuales con su pareja por un problema de disfunción eréctil crónica. Este extremo ha sido rebatido por su entonces pareja.

El encausado ha explicado que la relación con su entonces pareja se inició en 2005 después de conocerla en un bar donde "yo jugaba al billar" y también conoció a su hija. "Acepté ayudarlas porque ella no se llevaba bien con su esposo", ha apuntado.

En el transcurso de su alocución, el encausado ha negado categóricamente haber abusado de su hijastra a lo que ha calificado de "aberraciones". "Soy totalmente contrario a eso". También ha asegurado que nunca mantuvo relaciones sexuales con su pareja por unos supuestos problemas crónicos de disfunción eréctil.

Los argumentos del acusado han sido ampliamente rebatidos tanto por la madre como por su hija. La entonces menor ha prestado declaración entre sollozos. Esta ha relatado que, cuando tenía ocho años, su padrastro fue a su habitación mientras su madre dormía y le realizó tocamientos cuando ella estaba tumbada boca arriba en su domicilio de Cala Rajada. Luego se mudaron a Capdepera., Inca y Muro.

Cuando esta tenía 12 años y se habían mudado a Inca, los presuntos abusos sexuales ya habrían sido con penetración. "Me sentó en la mesa del ordenador, me desnudó y me metió los dedos", ha explicado la denunciante entre lágrimas. "Me dijo que si decía algo a mi madre se iría de casa y nos dejaría y ella no tenía dinero", ha abundado. Asimismo esta ha señalado que, pese a sus problemas de erección el acusado le habría penetrado repetidamente con el pene.

Solicitud de amistad del presunto abusador

La joven también ha reconocido ante el tribunal que mantuvo relaciones sexuales con su padrastro a cambio de dinero en su domicilio, una vez que él se había separado de su madre. "Le pedí dinero para hacer la compra y me dijo que ya sabía lo que tenía que hacer". Esto se mantuvo durante un año, según su versión. Cuando iba a su casa, llevaba la compra o el dinero. La relación llegó a su fin cuando la joven, con 18 años encontró pareja, Al recibir en 2019 una solicitud de amistad del presunto abusador a través de Facebook, denunció denunciarle.

La madre de la menor también ha rebatido por completo la versión del procesado de que nunca tuvo relaciones sexuales con él debido a sus problemas de impotencia. "Sí, si tuvimos relaciones sexuales", ha afirmado. La progenitora también ha declarado en la sala que su hija le confirmó años después que las sospechas de que su pareja había abusado de ella. "Cuando nos mudamos de casa, no sabía que me llevaba al monstruo conmigo", ha abundado.