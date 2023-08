«La verdad es que los dos bebían bastante», comentaba ayer un vecino de s’Arracó que les conocía. Este testigo explica que el detenido, el ciudadano guatemalteco Byron Estuardo J.M., de 44 años, detenido ayer de madrugada en s'Arracó por matar de una puñalada a su compañero de casa, el argentino Fernando Agustín Ruiz, de 29, era bastante conflictivo cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol. En el cercano bar Can Guiem Nou, ubicado en la misma calle Francia, le tuvieron que echar varias veces porque molestaba a las chicas. En cambio, según cuentan, el ciudadano argentino no era agresivo. «Sabemos que tenían una relación conflictiva y que se habían pegado al menos dos veces en el último mes porque veíamos a Fernando con los ojos morados», explica otro testigo.

Otros vecinos de s’Arracó no son de la misma opinión. «Al guatemalteco no lo conocía, pero al argentino sí, y cuando bebía se ponía agresivo», cuentan. «Un día provocó a un amigo mío y se pelearon. Desde entonces dejé de saludarle, no quería saber nada de él».

El ciudadano argentino llevaba cerca de un año viviendo en s’Arracó, donde realizaba trabajos esporádicos. «Estuvo un par de semanas ayudando en un bar, y luego hacía trabajos por horas de jardínería... se buscaba la vida como podía», cuentan.

El guatemalteco llevaba viviendo con él apenas tres o cuatro meses. «No sabemos de qué trabajaba, no era muy sociable», añaden los vecinos.