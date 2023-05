Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado jueves en Palma a un hombre por consumo y distribución de pornografía infantil en internet. Las actividades de este individuo fueron detectadas por una organización norteamericana que rastrea en la red en busca de casos de explotación infantil, y que denunció los hechos a la Policía.

Según informa la Policía Nacional, la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Madrid recibió una información de la National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una organización no gubernamental que lucha contra los casos de explotación infantil. La ONG alertaba de una serie de archivos con pornografía infantil que estaban siendo distribuidos en internet a través de un ordenador en España.

Las gestiones policiales situaban al responsable en Mallorca, por lo que las investigaciones se trasladaron al Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica de la Policía de Palma. Los agentes realizaron nuevas pesquisas y confirmaron que el presunto autor de la distribución de estos archivos pedófilos era un vecino de Palma, aunque los había hecho aprovechando un viaje al norte de España.

Finalmente los policías procedieron a la detención del sospechoso el pasado jueves. En el registro realizado en su domicilio se intervinieron de su ordenador y de su teléfono móvil.