Hacía mucho tiempo que Moisés no salía tan mal parado de un rosco de 'Pasapalabra' . Acostumbrados a prácticamente la excelencia salvo algún apellido que siempre es el que casi nunca pueden resolver, en la última emisión del programa presentado por Roberto Leal se puede decir, que Moisés no estuvo a la altura. Fue el mismo concursante riojano quien se aseguró de que la audiencia conociera su estado anímico que le llevaría de nuevo a perder un día más en 'Pasapalabra'.

La silla azul cada vez aprieta más y solo dos fallos con una mentalidad negativa o con cualquier distracción puede hacer que abandone 'Pasapalabra'. Parece que Moisés no está pasando por sus mejores momentos al contrario que Óscar que lleva cinco victorias consecutivas. El riojano no puede entender como no sabe algunas palabras que sabe que tiene que acertar si quiere cambiar la dinámica y volver al trono naranja de 'Pasapalabra'.

"No tengo nivel para esto"

Óscar, en cambio, prefirió asegurarse de sus respuestas y, aunque tardó más, rápidamente llegó a los mismos aciertos que Moisés en los últimos segundos del Rosco. Justo cuando parecía que iba a haber un empate, el riojano cometió un fallo inesperado que le empezó a poner nervioso. “Ahora sí que estoy muerto”, sentenciaba el experimentado concursante teniendo que acertar una más si quería librarse de la derrota, ya que el empate no le valía.

Moisés no ha podido ocultar su frustración: "No tengo nivel para esto", repitió dos veces en el último rosco. El concursante que está punto de batir el récord de programas seguidos ,que ostenta Orestes Barbero, parece haber llegado a su fin. Cada vez es más difícil ver a los concursantes felices y Moisés es prueba de ello.

Te puede interesar: Televisión La exigencia mental de 'Pasapalabra': Moisés confiesa lo que le ocurre

El cansancio de las pruebas, la grabación y quizás el no poder con el rosco han terminado con la paciencia del riojano que tendrá que volver a la silla azul si quiere seguir en 'Pasapalabra'.