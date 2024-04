El viernes pasado, el programa 'Pasapalabra' experimentó la ausencia temporal de uno de sus concursantes más destacados. Al inicio de la emisión, el presentador Roberto Leal comunicó la retirada temporal del riojano Moisés Laguardia, lo que implicó un ajuste en la dinámica del premio acumulado.

Durante su ausencia, Óscar Díaz compitió durante los días que el veterano concursante no pudo estar con el histórico ganador Pablo Díaz por un premio de 100.000 euros. Mientras tanto, el premio acumulado de 1.708.000 euros permaneció en pausa. "Dejaremos ese premio congelado hasta que regrese Moisés", explicó el presentador.

Esta fue la explicación de Moisés

Aunque exactamente no explicó que enfermedad le había sucedido Moisés quiso agradecer en su presentación en el programa 1000 de 'Pasapalabra' como le trataron: "Estoy bien, todavía un poco convaleciente, pero mejor. Quiero agradecer brevemente al Hospital Ramón y Cajal de Madrid que me atendieron muy bien en urgencias y sobre todo al equipo de 'Pasapalabra' que habéis estado genial conmigo estos días".

El presentador sevillano quiso agradecer a Pablo Díaz que rápidamente pudiera substituir a Moisés durante los días en los que el riojano se encontraba mal.

Volver a sentir la sensación de ganar

Tras estos duros días para el riojano, el primer día tras su regreso no le pudo ir mejor. Moisés llegó a la cifra de 22 aciertos y ningún fallo y esperó a que su oponente Óscar no hiciera lo mismo después de varios empates consecutivos que provocaban la inexistencia de la silla azul en el programa. Esta vez Óscar no supo las palabras y se quedó con 21 aciertos y algún fallo y Moisés ganó el programa.

El madrileño, por su parte, deberá volver a la silla azul si quiere seguir sumando roscos y agrandar su larga trayectoria en el concurso junto a Moisés que ayer cumplía 227 roscos y que acumula 152.400 euros y se queda a muy poco del récord de programas que tiene Orestes.