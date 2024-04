Después del primer programa con Pablo Díaz y con más de 226 tardes con Moisés Laguardia en el programa, se hizo un poco raro no ver al riojano junto a Óscar compitiendo por el bote de 'Pasapalabra'. Fue el propio Roberto Leal quien en la última emisión del concurso explicó qué le sucede a Moisés y espera que el veterano concursante pueda volver cuanto antes.

Los seguidores del concurso se sorprendieron cuando la tarde del viernes 12 de abril descubrieron que la prueba de 'La Silla Azul' había desaparecido y que Moisés, que hace poco confesó cómo 'Pasapalabra' estaba afectando a su vida, no estaba en su silla como cada día. En su lugar fue Pablo Díaz quien, en calidad de sustituto, ocupó su silla.

Esta fue la explicación de Roberto Leal sobre Moisés

Nada más empezar el segundo programa sin el riojano fue el presentador sevillano quien se dirigió a los telespectadores y mandó este mensaje: "No hay silla azul porque Pablo Díaz y Óscar empataron en el último programa. Por si alguien se perdió el último programa, Moisés se encuentra mal, no está para venir al programa porque tiene un problemilla de salud que solventará. Pero está Pablo con nosotros para substituirle y este es el segundo programa".

Óscar dice como se siente sin su rival

"Es una sensación rara, porque es cierto que es un poco atípico, pero entre los invitados, el equipo y tu mismo (refiriéndose a Leal) se nos pasa. Echando mucho de menos a Moisés y es una realidad porque ya son muchos meses juntos pero contento porque no estamos en la silla azul, que ya es un alivio."

En el programa el bote volvía a bajar hasta los 100.000 euros al no estar Moisés pudiendo concursar. Sin el riojano, Óscar parecía mucho más suelto que en los programas donde se juega más y el madrileño terminó con 23 aciertos a solo dos del bote. Por su parte, Pablo Díaz no pudo llegar a esa cifra y se quedó con 21 aciertos y en el siguiente programa si Moisés todavía no está bien de salud Pablo Díaz volverá a la silla azul con un nuevo concursante.