Un día después del gran incendio que arrasó la tienda de muebles Jysk, en la entrada de Manacor, el alcalde de la ciudad, Miquel Oliver, ha apuntado que "habrá que investigar por qué no se activaron los sistemas antiincendios del establecimiento y por qué los bomberos no pudieron utilizar ningún hidrante en la zona". Una dotación de los Bombers de Mallorca permanece vigilando el lugar para evitar rebrotes, mientras ya se ha concluido que la nave industrial, que albergaba dos negocios, probablemente deberá ser demolida ya que ha sufrido graves daños estructurales.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha indicado hoy que los sistemas antiincendios con los que debería contar la tienda no se activaron. "Habrá que investigar si estas instalaciones tenían un sistema de seguridad adecuado". Al mismo tiempo, Oliver ha señalado que las dotaciones de los bomberos que acudieron a la extinción no pudieron utilizar ninguna boca de incendios de la zona. "El polígono es una zona privada, pero entiendo que tendría que contar con bocas de hidrantes señalizados y no fue así". Oliver explica que de las dos bocas de incendios que hay, una no fue localizada por los bomberos porque estaba en la parte de atrás de la tienda y la otra no estaba señalizada". El alcalde añade que se tendrá que investigar qué se ha hecho mal en este sentido, "y deberemos tomar medidas para corregirlo".

La tienda Jysk ha quedado totalmente arrasada por el fuego, y la nave industrial, que compartía con otro negocio, ha sido precintada ya que al parecer sufre daños estructurales y corre riesgo de derrumbe.