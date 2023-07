Una noche en el hotel Atenas de Barcelona; otra en el Catalonia Eixample; una más en el hotel Sorli Emocions; y, para terminar, cuatro noches a todo tren en el distinguido hotel Princess de la Ciudad Condal. Esta es la gira de lujo de la que Albert Cavallé, el 'estafador del amor' condenado por embaucar al menos a nueve mujeres, "disfrutó" entre el 16 de junio y el 4 de julio de 2017, según la documentación del caso que se juzga el 25 de julio en el juzgado de lo penal 16 de Barcelona. La factura total de todos sus gastos ascendió a 2.642 euros. Y Cavallé pagó hasta el último euro, a pesar de que, a sus 35 años, no tenía trabajo conocido y vivía con sus padres.

Lo hizo, según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha accedido CASO ABIERTO, suplantando la identidad de un chico al que había robado los datos de la tarjeta de crédito y el DNI en una discoteca de Madrid, unos meses antes. El Ministerio Público lo acusa de un delito continuado de estafa y pide para él una pena de dos años y medio de cárcel: "Con ánimo de hacerse con un beneficio económico injusto, Cavallé realizó una serie de cargos en la cuenta bancaria de la víctima, haciéndose pasar por él, a través de la plataforma Booking.com".

Coincidieron en una discoteca

El estafador, sobre el que pesa una orden de detención e ingreso en prisión para empezar a cumplir una de sus condenas, "contrató reserva en varios hoteles, en los que disfrutó tanto de su estancia como de la restauración de los mismos", según el fiscal.

Posteriormente, "pagó los servicios prestados facilitando los datos de la tarjeta bancaria a nombre de la víctima y presentó una carta de autorización de uso de dicha tarjeta junto con una copia del DNI de este, sin que hubiera sido autorizado para ello, provocándole con ello un quebranto económico".

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, Cavallé "había coincidido con la víctima y con otro joven unos meses antes en Madrid donde, por un medio que se desconoce, se hizo con los datos tanto de la tarjeta bancaria como de los DNI de ambos". En concreto, el acusado "consiguió realizar y disfrutar de las siguientes reservas de hotel pagando con esa tarjeta en 2017: el 16 de junio: 170 euros en el hotel Atenas, el 17 de junio: 799,84 euros en el hotel Catalonia Eixample 1864, el 18 de junio: 323,96 euros en el hotel Sorli Emocions, en Vilasar de Dalt, entre el 30 de junio y el 4 de julio: 1.348 euros en el hotel Barcelona Princess".

Hijo de millonarios

Este medio ha conseguido averiguar que Cavallé usó la identidad de la víctima para cometer algunas de sus estafas con mujeres. Así, utilizaba el nombre y los apellidos de ese chico para engañar a las chicas que captaba en aplicaciones para ligar e incluso llegó a invitarlas, con la tarjeta de crédito de la víctima, a comidas y cenas caras "para aparentar solvencia" y conseguir así que ellas le entregaran más dinero. Según recuerdan ellas, aquellas cenas, que el estafador acabó costeando con la tarjeta robada, incluían "botellas de cava y marisco".

Una de esas mujeres acompañó a Cavallé aquellas noches de junio durante su estancia en el hotel Princess de la capital catalana. "Me dijo que era inversor e hijo de una familia de millonarios dueños de una clínica en Barcelona (...)", denunció la chica entonces. Para convencerla de que era un tipo solvente, la invitó a pasar dos noches en el hotel Princess en junio de 2017.

Dinero bloqueado en Panamá

La mujer recuerda que, una vez allí, Cavallé la invitó también a comer y cenar: "Cuando empezamos a tener una relación, me contó que tenía un problema de tesorería, debido a que su dinero estaba bloqueado en cuentas corrientes en Panamá. Me pidió 10.500 euros en efectivo, me prometió devolvérmelos, yo le entregué el dinero y hasta hoy". El juez creyó su testimonio y condenó al estafador.

Albert Cavallé niega la estafa por la que le sentarán el próximo martes en el banquillo, si se presenta, ya que se encuentra en paradero desconocido. Si lo hace, podría ser detenido allí mismo para cumplir con la orden dictada por la Audiencia de Barcelona el pasado 28 de junio.

Su abogado, David Sans, que hace unos días pidió el indulto para Cavallé argumentando razones de salud, asegura en su escrito de defensa que "demostrará en momento que los hechos cometidos no sucedieron del modo en que aparecen narrados". Durante el juicio, tendrán que explicar, entre otras cosas, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hotel Barcelona Princess, que grabaron a Cavallé, mientras pagaba en la recepción.